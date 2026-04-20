Israelischer Soldat zerstÃ¶rt Kruzifix im Libanon: Netanjahu kÃ¼ndigt "harte MaÃŸnahmen" an

Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat "harte MaÃŸnahmen" gegen einen Soldaten angekÃ¼ndigt, der ein Kruzifix im SÃ¼den des Libanon niedergerissen hat. "Ich war fassungslos und traurig, als ich erfuhr, dass ein IDF-Soldat eine katholische Ikone im SÃ¼dlibanon beschÃ¤digt hat", schrieb Netanjahu im Onlinedienst X. "MilitÃ¤rermittler nehmen eine strafrechtliche Untersuchung vor und werden dementsprechend harte MaÃŸnahmen gegen den TÃ¤ter ergreifen", fÃ¼gte Netanjahu hinzu.
Ein Bild der ZerstÃ¶rungsaktion hatte im Internet fÃ¼r Wut und Entsetzen gesorgt. Das Foto zeigt einen israelischen Soldaten, der mit einem groÃŸen Hammer auf den Kopf einer Jesus-Figur einschlÃ¤gt, die offenbar schon zuvor vom Kreuz gerissen worden war. Das Kruzifix befand sich im frÃ¼her vorwiegend von Christen bewohnten Dorf Debl, das in unmittelbarer NÃ¤he zur israelischen Grenze liegt, wie Gemeindevertreter der Nachrichtenagentur AFP bestÃ¤tigten. Sie konnten allerdings nicht sagen, wie stark das Kruzifix beschÃ¤digt wurde.
Am Morgen hatte die Armee bestÃ¤tigt, dass das Foto tatsÃ¤chlich "einen im SÃ¼den des Libanon eingesetzten IDF-Soldaten darstellt". Der "Vorfall" werde "sehr ernst" genommen, erklÃ¤rte die Armee im Onlinedienst X. Das Verhalten des Soldaten stehe im "Widerspruch zu den Werten, die von den AngehÃ¶rigen des MilitÃ¤rs erwartet werden". Die Armee werde "geeignete MaÃŸnahmen gegen die Beteiligten" ergreifen und arbeite mit der Gemeinde zusammen, "um die Statue wieder zurÃ¼ck an ihren Platz zu bringen".
Der israelische AuÃŸenminister Gideon Saar sprach ebenfalls bei X von einer "beschÃ¤menden und schÃ¤ndlichen" Tat. "Wir bitten fÃ¼r diesen Vorfall um Entschuldigung bei jedem Christen, dessen GefÃ¼hle verletzt wurden", fÃ¼gte er hinzu.
Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei den Attacken wurden libanesischen Angaben zufolge mehr als 2000 Menschen getÃ¶tet. Trotz einer am Freitag in Kraft getretenen Feuerpause sind israelische Soldaten weiter im SÃ¼den des Nachbarlands stationiert.
Politik
Israelischer Soldat zerstÃ¶rt Kruzifix im Libanon: Netanjahu kÃ¼ndigt "harte MaÃŸnahmen" an
- AFP - 20. April 2026, 15:25 Uhr
Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat 'harte MaÃŸnahmen' gegen einen Soldaten angekÃ¼ndigt, der ein Kruzifix im SÃ¼den des Libanon niedergerissen hat.
Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat "harte MaÃŸnahmen" gegen einen Soldaten angekÃ¼ndigt, der ein Kruzifix im SÃ¼den des Libanon niedergerissen hat. "Ich war fassungslos und traurig, als ich erfuhr, dass ein IDF-Soldat eine katholische Ikone im SÃ¼dlibanon beschÃ¤digt hat", schrieb Netanjahu im Onlinedienst X. "MilitÃ¤rermittler nehmen eine strafrechtliche Untersuchung vor und werden dementsprechend harte MaÃŸnahmen gegen den TÃ¤ter ergreifen", fÃ¼gte Netanjahu hinzu.
Weitere Meldungen
Vor der Corona-Kommission des Bundestags haben am Montag rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene Ã¼ber ihre Erfahrungen wÃ¤hrend der Pandemie berichtet. Die Enquete-KommissionMehr
Anderthalb Wochen vor dem geplanten Kabinettsbeschluss hat die Koalition noch keine Einigung Ã¼ber die Reform zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen KrankenversicherungMehr
Die Bundesregierung hat weitere GesprÃ¤che mit Frankreich Ã¼ber das in Schwierigkeiten steckende gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS angekÃ¼ndigt. Eine Mitte MÃ¤rz eingeleiteteMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische BundesamtMehr