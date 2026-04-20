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Bayern hat deutlich zunehmendes Problem mit Linksextremismus: Viele Gewaltdelikte

  • AFP - 20. April 2026, 13:41 Uhr
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Steinewerfer bei linker Demonstration in Leipzig
Bild: AFP

Bayern hat nach Angaben des Landesamts fÃ¼r Verfassungsschutz ein massiv gestiegenes Problem mit Linksextremismus. Die Zahl der linksextrem motivierten Straftaten stieg vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 um 136 Prozent auf 641 Straftaten.

Bayern hat nach Angaben des Landesamts fÃ¼r Verfassungsschutz ein massiv gestiegenes Problem mit Linksextremismus. Die Zahl der linksextrem motivierten Straftaten stieg vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 um 136 Prozent auf 641 Straftaten, wie sich aus dem von Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in MÃ¼nchen vorgestellten Verfassungsschutzbericht ergibt.

Besonders massiv erhÃ¶hte sich demnach die Zahl der linksextrem motivierten Gewalttaten. Hier verzeichneten die VerfassungsschÃ¼tzer ein Plus von 350 Prozent auf 72 Gewaltdelikte. Bei den Gewaltdelikten machten Widerstandsdelikte - also etwa Widerstand gegen Polizisten bei Demonstrationen - etwa die HÃ¤lfte aus.

Bei Betrachtung aller extremistisch motivierten Gewalttaten machten die linksextrem motivierten Gewalttaten dem Verfassungsschutzbericht zufolge zuletzt einen Anteil von 51 Prozent aus und waren damit das grÃ¶ÃŸte PhÃ¤nomen.

Auch im Bereich Rechtsextremismus gab es in Bayern einen Anstieg, hier erhÃ¶hte sich die Zahl der Straftaten von 407 FÃ¤llen im Jahr 2024 auf 508 FÃ¤lle im vergangenen Jahr. Die Zahl der Gewaltdelikte blieb mit 38 im Vorjahresvergleich dabei fast unverÃ¤ndert. Einen Zuwachs gab es dabei allerdings bei KÃ¶rperverletzungen, wo die Zahl von 26 auf 34 FÃ¤lle anstieg. Von den 38 Gewaltdelikten waren 32 fremdenfeindlich motiviert.

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