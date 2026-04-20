In Salzburg ist ein Bus aus ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einen Supermarkt gekracht - ein Mensch wurde dabei getÃ¶tet. Zudem habe es sieben Verletzte gegeben, teilten die RettungskrÃ¤fte am Montag in der Ã¶sterreichischen Stadt mit. Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden.
"Eine Person starb trotz WiederbelebungsmaÃŸnahmen", sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur AFP. Die sieben Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Warum der Bus von der StraÃŸe abkam und in den Supermarkt fuhr, blieb zunÃ¤chst unklar.
Brennpunkte
Bus kracht in Supermarkt: Ein Toter und mehrere Verletzte in Salzburg
- AFP - 20. April 2026, 14:45 Uhr
In Salzburg ist ein Bus aus ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einen Supermarkt gekracht - ein Mensch wurde dabei getÃ¶tet. Zudem habe es sieben Verletzte gegeben, teilten die RettungskrÃ¤fte in der Ã¶sterreichischen Stadt mit.
In Salzburg ist ein Bus aus ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einen Supermarkt gekracht - ein Mensch wurde dabei getÃ¶tet. Zudem habe es sieben Verletzte gegeben, teilten die RettungskrÃ¤fte am Montag in der Ã¶sterreichischen Stadt mit. Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden.
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