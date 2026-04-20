Zahl polizeilich erfasster Straftaten 2025 zurÃ¼ckgegangen

Ein Polizeiauto in Hamburg

Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten ist im vergangenen Jahr gesunken. Laut der am Montag in Berlin verÃ¶ffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2025 bundesweit 5.508.559 Straftaten registriert, 5,6 Prozent weniger als 2024.

Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten ist im vergangenen Jahr spÃ¼rbar gesunken. Laut der am Montag in Berlin verÃ¶ffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2025 bundesweit 5.508.559 Straftaten registriert, 5,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auch bei der GewaltkriminalitÃ¤t gab es insgesamt einen RÃ¼ckgang um 2,3 Prozent, bei einigen schweren Straftaten wurden jedoch teils deutliche Anstiege registriert.



"Der RÃ¼ckgang der GewaltkriminalitÃ¤t ist ein Anfang, aber kein Grund zur Entwarnung", mahnte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der Vorstellung der Statistik. Es seien weitere MaÃŸnahmen erforderlich, damit "sich Menschen im Alltag sicher fÃ¼hlen". Allerdings zeige die Statistik vielleicht auch eine Chance, "langfristig einen RÃ¼ckgang der Straftaten zu verzeichnen".



Anstiege gab es bei der Deliktgruppe Vergewaltigung, sexueller NÃ¶tigung und sexuellem Ãœbergriff im besonders schweren Fall gab es eine Zunahme um 10,3 Prozent, bei Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung jugendpornographischer Inhalte mit plus 19,9 Prozent. Bei Mord, Totschlag und TÃ¶tung auf Verlangen wurde ein Plus von 8,4 Prozent verzeichnet.



Anstiege gab es auch bei Computer- und Leistungsbetrug, bei WohnungseinbrÃ¼chen sowie in besonders starkem MaÃŸe bei sogenannten Neuen Psychoaktiven Substanzen mit plus 25,5 Prozent. ZurÃ¼ckgegangen ist hingegen die Zahl der Straftaten bei Raub und rÃ¤uberischer Erpressung sowie auch bei DiebstÃ¤hlen.



"Steigende Zahlen im Bereich der Sexualstraftaten und das erschreckende AusmaÃŸ sexualisierter digitaler Gewalt machen deutlich, dass wir Betroffene noch besser schÃ¼tzen mÃ¼ssen", mahnte der Hamburger Innensenator und derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz der LÃ¤nder, Andy Grote (SPD). Allerdings sei der Anstieg der registrierten Taten auch auf ein verÃ¤ndertes Anzeigeverhalten zurÃ¼ckzufÃ¼hren. "Die Anzeigebereitschaft ist gestiegen, was positiv ist", sagte Grote. Dies erfordere gerade bei TÃ¤tern im persÃ¶nlichen Umfeld besonderen Mut von betroffenen Frauen.



Unterschiedliche EinschÃ¤tzungen gab es zu Straftaten durch AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder. Dobrindt verwies auf einen deutlich Ã¼berproportionalen Anteil nichtdeutscher TÃ¤terinnen und TÃ¤ter. Dieser betrÃ¤gt laut Statistik 38,5 Prozent. Der Innenminister nannte insbesondere auch Menschen aus Syrien und Afghanistan und drang auf verstÃ¤rkte Abschiebungen.



Grote verwies auf Sondereffekte beim Anteil Nichtdeutscher an Straftaten zum einen durch reisende Kriminelle ohne Wohnsitz in Deutschland und zum anderen durch einen besonders hohen Anteil junger MÃ¤nner bei der Zuwanderung. Zudem sei die Zahl der Straftaten von Zuwanderinnen und Zuwanderern mit minus 9,2 Prozent sogar Ã¼berproportional zurÃ¼ckgegangen.



Der PrÃ¤sident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger MÃ¼nch, verwies auf Verschiebungen in der Statistik. "KriminalitÃ¤t verÃ¤ndert sich, sie wird digitaler, internationaler und in manchen Bereichen auch brutaler", sagte er.



MÃ¼nch verwies auch auf Ergebnisse einer parallel verÃ¶ffentlichten Opferbefragung, wonach junge Menschen besonders hÃ¤ufig von Gewaltstraftaten betroffen sind, und zwar mit steigender Tendenz. Laut einer ebenfalls verÃ¶ffentlichten Dunkelfeldstudie hat sich das SicherheitsgefÃ¼hl der BevÃ¶lkerung leicht erhÃ¶ht. Viele Menschen fÃ¼hlen sich demnach aber beispielsweise nachts in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin unsicher.



Die AufklÃ¤rungsquote blieb der Statistik zufolge insgesamt im vergangenen Jahr mit 57,9 Prozent weitgehend unverÃ¤ndert, 2024 waren es 58,0 Prozent. Ohne BerÃ¼cksichtigung auslÃ¤nderrechtlicher VerstÃ¶ÃŸe sank die Gesamtzahl der Straftaten um 4,4 Prozent. Die Zahl unerlaubter Einreisen sank um 27,5 Prozent, die unerlaubter Aufenthalte um 31,3 Prozent.



Den RÃ¼ckgang der registrierten Delikte im Jahresvergleich fÃ¼hrten die BehÃ¶rden unter anderem auf die Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und daraus hergestellter Produkte zurÃ¼ck. Bereinigt um diesen Effekt betrage der RÃ¼ckgang 4,7 Prozent, sagte Dobrindt. Die Zahl der Rauschgiftdelikte sank um 27,7 Prozent.



Die Polizeiliche Kriminalstatistik wird jÃ¤hrlich bundesweit auf Grundlage der von den 16 LandeskriminalÃ¤mtern Ã¼bermittelten Daten erstellt.