Brennpunkte

Erdbeben der StÃ¤rke 7,5 in Nordjapan - Mini-Tsunami und ErschÃ¼tterungen bis nach Tokio

  • AFP - 20. April 2026, 12:57 Uhr
Bild vergrößern: Erdbeben der StÃ¤rke 7,5 in Nordjapan - Mini-Tsunami und ErschÃ¼tterungen bis nach Tokio
Warnhinweis nach Erdbeben in Nordjapan
Bild: AFP

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschÃ¼ttert. Es lÃ¶ste einen Mini-Tsunami mit Wellen bis zu 80 Zentimeter HÃ¶he aus und war auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio zu spÃ¼ren.

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschÃ¼ttert und einen Mini-Tsunami ausgelÃ¶st. Es hatte nach Angaben der zustÃ¤ndigen WetterbehÃ¶rde (JMA) die StÃ¤rke 7,5 - sein Zentrum lag nÃ¶rdlich der PrÃ¤fektur Iwate im Pazifik. Der dadurch verursachte Mini-Tsunami lÃ¶ste Wellen bis zu 80 Zentimeter HÃ¶he aus, auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die ErschÃ¼tterungen zu spÃ¼ren.

Die WetterbehÃ¶rde gab unmittelbar nach dem Beben um 16.53 Uhr Ortszeit (09.53 Uhr MESZ) eine Tsunami-Warnung aus. Die Einwohner der KÃ¼stenregion in der NÃ¤he des Zentrums des Bebens sollten sichere Orte aufsuchen. "Evakuieren Sie KÃ¼sten- und Flussgebiete unverzÃ¼glich und begeben Sie sich an einen sichereren Ort, beispielsweise auf hÃ¶her gelegenes GelÃ¤nde oder in ein EvakuierungsgebÃ¤ude", hieÃŸ es in der Warnung, fÃ¼r die das Fernsehen sein Programm unterbrach.

In der betroffenen Region kÃ¶nnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen, warnte die BehÃ¶rde - gab wenig spÃ¤ter aber Entwarnung. Es seien nur kleinere Tsunami-Wellen registriert worden. Die heftigste habe es in einem Hafen der Stadt Kuji gegeben mit einer HÃ¶he von 80 Zentimetern. Berichte Ã¼ber SchÃ¤den gab es zunÃ¤chst keine. In der ursprÃ¼nglichen Warnung hatte die JMA die StÃ¤rke des Bebens mit 7,4 angegeben, spÃ¤ter korrigierte sie diese Angaben nach oben auf 7,5.

Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1500 Erdbeben erschÃ¼ttert.

In Japan ist die Erinnerung an das schwere Seebeben der StÃ¤rke 9,0 allgegenwÃ¤rtig, bei der im MÃ¤rz 2011 etwa 18.500 Menschen ums Leben kamen. Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war damals von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das KÃ¼hlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es war das schlimmste AtomunglÃ¼ck seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Britische Polizei prÃ¼ft Verbindungen des Irans zu Attacken auf jÃ¼dische Einrichtungen
    Britische Polizei prÃ¼ft Verbindungen des Irans zu Attacken auf jÃ¼dische Einrichtungen

    Nach einer Reihe von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London vermutet die Polizei in der britischen Hauptstadt von "feindlichen LÃ¤ndern bezahlte Verbrecher"

    Mehr
    Bayern hat deutlich zunehmendes Problem mit Linksextremismus: Viele Gewaltdelikte
    Bayern hat deutlich zunehmendes Problem mit Linksextremismus: Viele Gewaltdelikte

    Bayern hat nach Angaben des Landesamts fÃ¼r Verfassungsschutz ein massiv gestiegenes Problem mit Linksextremismus. Die Zahl der linksextrem motivierten Straftaten stieg vom Jahr

    Mehr
    Finanzgericht: Verluste aus russischen Staatsanleihen steuerlich nicht anerkannt
    Finanzgericht: Verluste aus russischen Staatsanleihen steuerlich nicht anerkannt

    Durch Sanktionen verursachte Verluste aus russischen Staatsanleihen und Aktien kÃ¶nnen in Deutschland bei der Einkommensteuer nicht berÃ¼cksichtigt werden. Das entschied das

    Mehr
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    Bundesregierung: Weitere GesprÃ¤che zu Kampfjet-Projekt FCAS
    Bundesregierung: Weitere GesprÃ¤che zu Kampfjet-Projekt FCAS "in nÃ¤chsten Tagen"
    Buckelwal vor Poel liegt erneut teilweise auf - Backhaus:
    Buckelwal vor Poel liegt erneut teilweise auf - Backhaus: "Er ruht sich aus"
    Nahost-Konflikt: EU bekrÃ¤ftigt ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die ZweistaatenlÃ¶sung
    Nahost-Konflikt: EU bekrÃ¤ftigt ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die ZweistaatenlÃ¶sung
    Missbrauchsbeauftragte entsetzt Ã¼ber Zahlen zu Jugendpornografie
    Missbrauchsbeauftragte entsetzt Ã¼ber Zahlen zu Jugendpornografie
    Zahl polizeilich erfasster Straftaten 2025 zurÃ¼ckgegangen
    Zahl polizeilich erfasster Straftaten 2025 zurÃ¼ckgegangen
    Mann mit Armbrust getÃ¶tet: 50-JÃ¤hriger in Mecklenburg-Vorpommern unter Verdacht
    Mann mit Armbrust getÃ¶tet: 50-JÃ¤hriger in Mecklenburg-Vorpommern unter Verdacht

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nen

    Mehr
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts