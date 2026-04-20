Erdbeben der StÃ¤rke 7,5 in Nordjapan - Mini-Tsunami und ErschÃ¼tterungen bis nach Tokio

Warnhinweis nach Erdbeben in Nordjapan

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschÃ¼ttert. Es lÃ¶ste einen Mini-Tsunami mit Wellen bis zu 80 Zentimeter HÃ¶he aus und war auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio zu spÃ¼ren.

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschÃ¼ttert und einen Mini-Tsunami ausgelÃ¶st. Es hatte nach Angaben der zustÃ¤ndigen WetterbehÃ¶rde (JMA) die StÃ¤rke 7,5 - sein Zentrum lag nÃ¶rdlich der PrÃ¤fektur Iwate im Pazifik. Der dadurch verursachte Mini-Tsunami lÃ¶ste Wellen bis zu 80 Zentimeter HÃ¶he aus, auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die ErschÃ¼tterungen zu spÃ¼ren.



Die WetterbehÃ¶rde gab unmittelbar nach dem Beben um 16.53 Uhr Ortszeit (09.53 Uhr MESZ) eine Tsunami-Warnung aus. Die Einwohner der KÃ¼stenregion in der NÃ¤he des Zentrums des Bebens sollten sichere Orte aufsuchen. "Evakuieren Sie KÃ¼sten- und Flussgebiete unverzÃ¼glich und begeben Sie sich an einen sichereren Ort, beispielsweise auf hÃ¶her gelegenes GelÃ¤nde oder in ein EvakuierungsgebÃ¤ude", hieÃŸ es in der Warnung, fÃ¼r die das Fernsehen sein Programm unterbrach.



In der betroffenen Region kÃ¶nnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen, warnte die BehÃ¶rde - gab wenig spÃ¤ter aber Entwarnung. Es seien nur kleinere Tsunami-Wellen registriert worden. Die heftigste habe es in einem Hafen der Stadt Kuji gegeben mit einer HÃ¶he von 80 Zentimetern. Berichte Ã¼ber SchÃ¤den gab es zunÃ¤chst keine. In der ursprÃ¼nglichen Warnung hatte die JMA die StÃ¤rke des Bebens mit 7,4 angegeben, spÃ¤ter korrigierte sie diese Angaben nach oben auf 7,5.



Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1500 Erdbeben erschÃ¼ttert.



In Japan ist die Erinnerung an das schwere Seebeben der StÃ¤rke 9,0 allgegenwÃ¤rtig, bei der im MÃ¤rz 2011 etwa 18.500 Menschen ums Leben kamen. Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war damals von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das KÃ¼hlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es war das schlimmste AtomunglÃ¼ck seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.