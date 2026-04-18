Wirtschaft

Deutsche sehen Schuld fÃ¼r hohen Benzinpreis bei Ã–lkonzernen

  • dts - 18. April 2026, 09:52 Uhr
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Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r viele Deutsche sind vor allem die MineralÃ¶lkonzerne an den hohen Benzinpreisen schuld. 46 Prozent sind davon Ã¼berzeugt, dass die hohen Benzinpreise hauptsÃ¤chlich auf die Ã¼berhÃ¶hten Preise der MineralÃ¶lkonzerne zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, hat das Institut fÃ¼r Demoskopie in Allensbach fÃ¼r die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) erfragt.

Nur 7 Prozent sehen den Irankrieg als wichtigste Ursache fÃ¼r den Preisanstieg. 45 Prozent der Befragten sehen die Verantwortung bei beiden gleichermaÃŸen.

Seit 1. April gilt eine Regel, wonach Tankstellen ihre Preise nur noch um zwÃ¶lf Uhr mittags anheben dÃ¼rfen. Eine Analyse der FAS aller Tankstellenpreise in Deutschland seit EinfÃ¼hrung hat ergeben, dass die Preise mittags um zwÃ¶lf Uhr durchschnittlich um rund sieben Cent steigen. Die Preissenkungen geschehen anschlieÃŸend im Wesentlichen bis 18 Uhr. Danach bewegen sich die Preise kaum noch, auch die weiteren Preissenkungen am nÃ¤chsten Morgen nach 7:30 Uhr fallen gering aus.

Die PreissprÃ¼nge sind laut der FAS-Analyse stÃ¤rker in StÃ¤dten, in denen Benzin relativ gÃ¼nstig ist. Die Allensbach-Umfrage wurde mÃ¼ndlich-persÃ¶nlich durchgefÃ¼hrt vom 23. MÃ¤rz bis zum 9. April 2026, befragt wurden 1.057 Personen.

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