Iranische ArmeefÃ¼hrung: StraÃŸe von Hormus wegen US-Blockade erneut gesperrtÂ 

Tanker in der StraÃŸe von Hormus

Wegen der US-Blockade iranischer HÃ¤fen hat der Iran eine erneute Blockade der Schifffahrt im der StraÃŸe von Hormus verkÃ¼ndet. Die Meerenge werde erneut 'streng kontrolliert', erklÃ¤rte die ArmeefÃ¼hrung am Samstag.

Wegen der US-Blockade iranischer HÃ¤fen hat der Iran eine erneute Blockade der Schifffahrt im der StraÃŸe von Hormus verkÃ¼ndet. Die iranische ArmeefÃ¼hrung gab am Samstag bekannt, die Meerenge werde erneut "streng kontrolliert", so lange die USA nicht die freie Schifffahrt zum Iran ermÃ¶glichten. Am Vortag hatte der Iran eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus verkÃ¼ndet.



Teheran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe bekannt gegeben. US-PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt - kÃ¼ndigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen.



Daraufhin drohte der Iran mit einer erneuten Sperrung der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Meerenge. Wenn die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzten, werde "die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben", schrieb ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf am Samstag im Onlinedienst X.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.