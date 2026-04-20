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Mann mit Armbrust getÃ¶tet: 50-JÃ¤hriger in Mecklenburg-Vorpommern unter Verdacht

  • AFP - 20. April 2026, 12:09 Uhr
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Polizeibeamte bei Einsatz
Bild: AFP

Mit einer Armbrust soll ein 50-JÃ¤hriger bei einem Streit in Mecklenburg-Vorpommern einen Kontrahenten getÃ¶tet haben. Nach dem Geschehen in Neustrelitz wÃ¤hlte der TatverdÃ¤chtige selbst den Notruf, wie die Ermittler mitteilten.

Mit einer Armbrust soll ein 50-JÃ¤hriger bei einem Streit in Mecklenburg-Vorpommern einen Kontrahenten getÃ¶tet haben. Nach dem Geschehen am Samstag in Neustrelitz wÃ¤hlte der TatverdÃ¤chtige selbst den Notruf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Neubrandenburg mitteilten. EinsatzkrÃ¤fte fanden auf dem GrundstÃ¼ck des Beschuldigten den leblosen 32-JÃ¤hrigen und nahmen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen fest. Ein Atemalkoholtest bei diesem ergab rund 2,8 Promille. Er wurde spÃ¤ter in Untersuchungshaft genommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich beide MÃ¤nner und gerieten vor der Tat in einen Streit. Ermittlungen zum genauen Motiv und weiteren Details dauerten an, hieÃŸ es am Montag. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten wÃ¼rden wegen Totschlagsverdachts gefÃ¼hrt. Die Tat geschah in der Ortslage PrÃ¤lank, die Teil von Neustrelitz ist.

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