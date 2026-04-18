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Pakistans Regierungschef und Armeechef beenden Vermittlungsbesuche im Iran-Krieg

  • AFP - 18. April 2026, 09:20 Uhr
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Sharif, Erdogan und al-Thani (v.l.)
Bild: AFP

Der im Iran-Krieg als Vermittler auftretende pakistanische Regierungschef Shebaz Sharif hat einen mehrtÃ¤gigen Besuch in ebenfalls um Vermittlung bemÃ¼hten Staaten der Region beendet. Er verlasse Antalya mit der 'erneuerten Verpflichtung', die 'enge Zusammenarbeit' zwischen den LÃ¤ndern 'fortzusetzen.

Der im Iran-Krieg als Vermittler auftretende pakistanische Regierungschef Shebaz Sharif hat einen mehrtÃ¤gigen Besuch in ebenfalls um Vermittlung bemÃ¼hten Staaten der Region beendet. Nach Besuchen in Saudi-Arabien und Katar verlasse er nun die tÃ¼rkische Stadt Antalya "mit schÃ¶nen Erinnerungen" sowie der "erneuerten Verpflichtung", die "enge Zusammenarbeit" zwischen den LÃ¤ndern "fortzusetzen, um den Dialog und die Diplomatie im Interesse eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften StabilitÃ¤t in der Region voranzubringen", erklÃ¤rte Sharif am Samstag in Onlinediensten.Â 

Sharif hatte in der ersten US-iranischen GesprÃ¤chsrunde Ã¼ber ein Ende des Iran-Kriegs eine SchlÃ¼sselrolle gespielt. Nach einem Besuch in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad war Sharif nach Angaben seines BÃ¼ros zu GesprÃ¤chen Ã¼ber "Pakistans laufende BemÃ¼hungen um regionalen und globalen Frieden" in Doha mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, sowie in der TÃ¼rkei mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammengekommen. Zudem nahm er an einem diplomatischen Forum in Antalya teil. Wie Pakistan sind Saudi-Arabien, Katar und die TÃ¼rkei um Vermittlung im Iran-Krieg bemÃ¼ht.

Auch Pakistans einflussreicher Armeechef Asim Munir beendete seinen mehrtÃ¤gigen Vermittlungsbesuch in Teheran. Munir habe wÃ¤hrend seines Besuchs in der iranischen Hauptstadt mehrere hochrangige iranische FÃ¼hrungspersonen getroffen, erklÃ¤rte die Armee am Samstag. Dies unterstreiche Pakistans "unerschÃ¼tterliche Entschlossenheit, eine VerhandlungslÃ¶sung zu ermÃ¶glichen".

Am Mittwoch war die von Armeechef Munir angefÃ¼hrte pakistanische Delegation in Teheran angekommen und wurde vom iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi empfangen. Am Donnerstag kam Munir laut Berichten des iranischen Staatsfernsehens mit dem iranischen ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammad Bagher Ghalibaf in Teheran zusammen.

Die USA und der Iran hatten sich vor rund einer Woche auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause verstÃ¤ndigt. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden, der Ende Februar mit den US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte.Â 

Am vergangenen Wochenende war eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad jedoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump kÃ¶nnte es bald zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommen.

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