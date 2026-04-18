Wirtschaft

MÃ¶glicher Kerosinmangel: Klingbeil fordert Vorbereitungen in Deutschland

  • AFP - 18. April 2026, 09:51 Uhr
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Klingbeil in Washington
Bild: AFP

Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert, die Versorgung sicherzustellen. 'Wir mÃ¼ssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen', sagte er.

Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert, die Versorgung sicherzustellen. "Wir mÃ¼ssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen", sagte Klingbeil dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Samstag. "FÃ¼r mich ist klar: Wir sollten nicht nur das Preisproblem angehen, sondern mÃ¼ssen jederzeit auch die Versorgungssicherheit im Blick haben."Â 

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte kÃ¼rzlich gewarnt, in Europa kÃ¶nnte bereits im Mai Flugzeugbenzin knapp werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Donnerstag, in Deutschland gebe es momentan keinen Mangel an Kerosin, der Flugzeugtreibstoff werde auch in deutschen Raffinerien produziert. Der MineralÃ¶lwirtschaftsverband Fuels und Energie erklÃ¤rte, aktuell gebe es keine VersorgungsengpÃ¤sse, die Lage mÃ¼sse aber "permanent" neu bewertet werden.Â 

Finanzminister Klingbeil befÃ¼rchtet lÃ¤nger anhaltende Auswirkungen durch den Iran-Krieg. "Wir sind in einer Situation, die Ã¤hnlich herausfordernd ist wie die Energiekrise nach dem russischen Ãœberfall auf die Ukraine", sagte er dem "Spiegel" auf dem RÃ¼ckflug aus Washington, wo er an der FrÃ¼hjahrstagung von Internationalem WÃ¤hrungsfond (IWF) und Weltbank teilgenommen hatte. "Die Beratungen haben mir nochmal gezeigt, dass diese Krise grÃ¶ÃŸer und hartnÃ¤ckiger ist, als viele glauben."Â 

Klingbeil betonte daher auch: "Wir mÃ¼ssen das Land resilienter machen, weniger abhÃ¤ngig von fossilen Energieimporten." Der Iran-Krieg zeige, dass das eine zentrale Frage fÃ¼r das Land sei. "Deshalb drÃ¤ngen wir darauf, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und machen Tempo beim Netzausbau."

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