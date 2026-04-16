GroÃŸ angelegte Durchsuchungen gegen Schwarzarbeit in MÃ¼nchen

Polizeibeamte bei Einsatz

In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.

In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte. Dabei wurden am Mittwoch rund 80 verschiedene Betriebe und deren Mitarbeiter im sÃ¼dlichen Bahnhofsviertel Ã¼berprÃ¼ft. Kontrolliert wurden auch Tabakerzeugnisse auf gesetzliche Vorschriften.



Rund 200 Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden befragt. Dabei stellten die Ermittler 23 VerstÃ¶ÃŸe gegen die Mindestlohnregeln, 21 FÃ¤lle von Schwarzarbeit und 28 illegale BeschÃ¤ftigungen fest. In weiteren 85 FÃ¤llen wurden mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe noch geprÃ¼ft.



Die Ermittler beschlagnahmten unter anderem Drogen, unversteuerte Zigaretten und illegalen Wasserpfeifentabak. Zwei MÃ¤nner erhielten Anzeigen wegen Drogenhandels. Sie wurden in ein GefÃ¤ngnis gebracht. Zudem trafen die Beamten auf drei weitere mit Haftbefehl gesuchte Menschen.