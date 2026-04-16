In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte. Dabei wurden am Mittwoch rund 80 verschiedene Betriebe und deren Mitarbeiter im sÃ¼dlichen Bahnhofsviertel Ã¼berprÃ¼ft. Kontrolliert wurden auch Tabakerzeugnisse auf gesetzliche Vorschriften.
Rund 200 Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden befragt. Dabei stellten die Ermittler 23 VerstÃ¶ÃŸe gegen die Mindestlohnregeln, 21 FÃ¤lle von Schwarzarbeit und 28 illegale BeschÃ¤ftigungen fest. In weiteren 85 FÃ¤llen wurden mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe noch geprÃ¼ft.
Die Ermittler beschlagnahmten unter anderem Drogen, unversteuerte Zigaretten und illegalen Wasserpfeifentabak. Zwei MÃ¤nner erhielten Anzeigen wegen Drogenhandels. Sie wurden in ein GefÃ¤ngnis gebracht. Zudem trafen die Beamten auf drei weitere mit Haftbefehl gesuchte Menschen.
Brennpunkte
GroÃŸ angelegte Durchsuchungen gegen Schwarzarbeit in MÃ¼nchen
- AFP - 16. April 2026, 14:23 Uhr
In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.
In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte. Dabei wurden am Mittwoch rund 80 verschiedene Betriebe und deren Mitarbeiter im sÃ¼dlichen Bahnhofsviertel Ã¼berprÃ¼ft. Kontrolliert wurden auch Tabakerzeugnisse auf gesetzliche Vorschriften.
Weitere Meldungen
Junge FranzÃ¶sinnen kÃ¶nnen Menstruationstassen und Perioden-Slips von September an gratis erhalten. Wiederverwendbare Menstruationsartikel werden fÃ¼r alle MÃ¤dchen und FrauenMehr
Deutschen und internationalen Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen die CyberkriminalitÃ¤t gelungen. Weltweit gingen SrafverfolgungsbehÃ¶rden gegen IT-Infrastrukturen undMehr
Nach einem Polonium-Verdacht im baden-wÃ¼rttembergischen Vaihingen an der Enz hat das Landesumweltministerium endgÃ¼ltig Entwarnung gegeben. Die Dose mit entsprechenderMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die VerzÃ¶gerungen beim GebÃ¤udemodernisierungsgesetz, der Nachfolge des sogenanntenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Beamten in Bund und LÃ¤ndern dÃ¼rfen nach Ãœberzeugung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann auf keinen Fall in den Genuss der geplantenMehr
Die USA lassen im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches und iranisches ErdÃ¶l auslaufen. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nichtMehr