EndgÃ¼ltige Entwarnung nach Polonium-Verdacht in Baden-WÃ¼rttemberg

Warnung vor radioaktiver Strahlung

Nach einem Polonium-Verdacht im baden-wÃ¼rttembergischen Vaihingen an der Enz hat das Landesumweltministerium endgÃ¼ltig Entwarnung gegeben. Die Dose mit entsprechender Beschriftung habe zu keinem Zeitpunkt radioaktives Polonium-210 enthalten, hieÃŸ es.

Nach einem Polonium-Verdacht im baden-wÃ¼rttembergischen Vaihingen an der Enz hat das Landesumweltministerium endgÃ¼ltig Entwarnung gegeben. Die Dose mit entsprechender Beschriftung, die am Ostersonntag im Garten eines Wohnhauses gefunden worden war, habe zu keinem Zeitpunkt radioaktives Polonium-210 enthalten, teilte das Ministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Auch Hinweise auf andere gesundheitsschÃ¤dliche Stoffe gebe es nicht.



Bereits vor einer Woche hatte das Ministerium mitgeteilt, dass keine Alphastrahlung von dem BehÃ¤lter ausging. Demnach konnte sich zum Zeitpunkt der Untersuchung kein Polonium darin befinden. Nun ist klar, dass dies auch vorher nicht der Fall war. Dies wurde durch eine Elementaranalyse auf Blei nachgewiesen. Polonium zerfÃ¤llt nach einer Halbwertszeit von rund 138 Tagen zu Blei-206.



Beim Zerfall von Polonium-210 entsteht Alphastrahlung. Wenn diese Ã¼ber Atemluft oder Nahrung in den menschlichen KÃ¶rper gelangt, besteht massive Gesundheitsgefahr. Ein russischer Geheimdienst soll Polonium 2006 nach britischen Angaben auch zur Vergiftung eines frÃ¼heren Spions in London eingesetzt haben. Der Fund der Dose in Baden-WÃ¼rttemberg lÃ¶ste einen GroÃŸeinsatz von Feuerwehr und Strahlenschutzspezialisten aus.