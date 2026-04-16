Wirtschaft

Wieder deutlich mehr GeschÃ¤ftsreisen

  • dts - 16. April 2026, 13:00 Uhr
Bild vergrößern: Wieder deutlich mehr GeschÃ¤ftsreisen
Reisende bei der Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vergangenes Jahr sind BeschÃ¤ftigte deutscher Unternehmen 116,1 Millionen Mal geschÃ¤ftlich verreist und damit gut acht Prozent hÃ¤ufiger als im Vorjahr.

Die Zahl ist damit annÃ¤hernd so hoch wie 2023, und das nach zwei Jahren Rezession, wie aus einer branchenÃ¼bergreifenden Befragung des Verbands Deutsches Reisemanagement unter 800 Unternehmen hervorgeht, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet. Die Schlussfolgerung der Autoren: PersÃ¶nliche PrÃ¤senz gilt auch in der Krise als unverzichtbar, gar als Ãœberlebensstrategie. Vertrauen entsteht nur, wenn Menschen sich begegnen - Videokonferenzen scheinen nicht auszureichen.

Ãœberraschend ist, wer die Reisewelle trÃ¤gt: nicht Dax-Konzerne wie Volkswagen oder SAP, sondern der Mittelstand. Unternehmen mit zehn bis 500 BeschÃ¤ftigten bestreiten mehr als drei Viertel aller Reisen. Ihre ReisetÃ¤tigkeit wuchs um 5,6 Prozent, gut fÃ¼nfmal so stark wie die der GroÃŸunternehmen. Wahrscheinlicher Grund: Kleine und mittlere Unternehmen haben keine Stabsabteilungen, die MÃ¤rkte aus der Ferne analysieren. Droht ein Kunde abzuspringen, fÃ¤hrt der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oft persÃ¶nlich hin.

Gleichzeitig haben MittelstÃ¤ndler den hÃ¶chsten Kostendruck. Sie reagieren darauf mit kÃ¼rzeren Aufenthalten, und sie buchen frÃ¼her, oft in gÃ¼nstigeren Reiseklassen. 34 Prozent aller Reisen der BeschÃ¤ftigten kleiner und mittlerer Unternehmen dauern maximal einen Tag. Die durchschnittlichen Kosten sinken so Ã¼ber alle UnternehmensgrÃ¶ÃŸen hinweg auf 418 Euro pro Reise, 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

GrÃ¶ÃŸter Preishebel ist das Verkehrsmittel. Die Bahn hat das Flugzeug auf Inlandsstrecken verdrÃ¤ngt: 52 Prozent der Inlandsreisen finden auf der Schiene statt (2024: 44 Prozent). InlandsflÃ¼ge spielen kaum noch eine Rolle, was auch am ausgedÃ¼nnten Angebot liegen dÃ¼rfte. 13 Prozent der GeschÃ¤ftsreisenden nehmen bei Reisen innerhalb Deutschlands das Flugzeug, halb so viele wie im Vorjahr. Dahinter dÃ¼rfte ein KostenkalkÃ¼l stecken: Wer Bahn fÃ¤hrt, verschwendet keine Zeit damit, zum Flughafen zu fahren und dort zu warten. Hinzu kommt die MÃ¶glichkeit, wÃ¤hrend der Bahnfahrt zu arbeiten.

Der Boom scheint anzuhalten. 62 Prozent der befragten Unternehmen rechnen fÃ¼r 2026 mit noch mehr GeschÃ¤ftsreisen, nur vier Prozent mit weniger. Noch 2024 schickte kaum ein Unternehmen nennenswerte Teile der Belegschaft auf Reisen. Heute tut das fast die HÃ¤lfte. Die GeschÃ¤ftsreise ist offenbar kein Privileg der oberen Ebenen mehr, sie wird zum Berufsalltag.

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