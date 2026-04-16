Petersberger Klimadialog: VerbÃ¤nde fordern von Merz Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas

Wind- und Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen

UmweltverbÃ¤nde fordern vor dem internationalen Petersberger Klimadialog kommende Woche in Berlin ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Abschied von Kohle, Ã–l und Gas. Bundeskanzler Friedrich Merz mÃ¼sse hier Akzente setzen, hieÃŸ es in Berlin.

UmweltverbÃ¤nde fordern im Vorfeld des internationalen Petersberger Klimadialogs kommende Woche in Berlin ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Abschied von Kohle, Ã–l und Gas. "Wir erwarten von Bundeskanzler Friedrich Merz, hier Akzente zu setzen", sagte Lutz Weischer von Germanwatch am Donnerstag in Berlin. Gerade die aktuelle Energiekrise aufgrund des Iran-Krieges zeige erneut, wie wichtig es sei, eine UnabhÃ¤ngigkeit von fossilen Energieimporten zu erreichen.



Zum Petersberger Klimadialog werden am kommenden Dienstag und Mittwoch fÃ¼hrende Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 40 Staaten in Berlin erwartet. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya, die von der TÃ¼rkei in Zusammenarbeit mit Australien ausgerichtet wird. Am Mittwoch wird auf dem Klimadialog eine Rede von Kanzler Merz (CDU) erwartet. Zudem findet Ende April eine weitere internationale Konferenz im kolumbianischen Santa Marta statt, bei der es schwerpunktmÃ¤ÃŸig um die Abkehr von fossilen Brennstoffen geht.



Weischer wies auf eine aktuelle Verunsicherung hinsichtlich der klimapolitischen Haltung der Bundesregierung hin. Einerseits bekenne sich diese zu den geltenden Klimazielen auf Grundlage des Pariser Abkommens und auch zum Abschied von fossilen EnergietrÃ¤gern. Gleichzeitig wÃ¼rden aber PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen. "Deutschland muss sich entscheiden, ob es gemeinsam mit Partnern auf einen zukunftsfÃ¤higen Pfad kommen will", mahnte der Germanwatch-Experte.



"Die Bundesregierung kÃ¶nnte Signale setzen, die uns fÃ¼r Jahre sicherer machen", sagte auch Christine Falken-GroÃŸer vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mit Blick auf die aktuelle Krise. Sie drang neben mehr Wind- und Solarenergie vor allem auch auf den zÃ¼gigen Ausbau von Stromnetzen und -speichern. Bei einer Umsetzung der PlÃ¤ne Reiches wÃ¼rde jedoch "genau das Gegenteil erreicht werden", warnte sie. Falken-GroÃŸer kritisierte Vorhaben der Ministerin, den Netzzugang fÃ¼r neue Wind- und Solaranlagen einzuschrÃ¤nken sowie die FÃ¶rderung neuer privater Solaranlagen abzuschaffen. "Das ist der Tod fÃ¼r Investitionen in diesem Bereich", forderte sie eine grundlegende Korrektur dieser PlÃ¤ne.



Die Konferenz von Santa Marta geht auf eine Initiative auf der UN-Klimakonferenz vergangenes Jahr im brasilianischen BelÃ©m zurÃ¼ck. Da dort kein Konsens Ã¼ber den Abschied von fossilen EnergietrÃ¤gern erreicht wurde, will eine Gruppe von Staaten hier vorangehen. Zu den Teilnehmenden in Santa Marta gehÃ¶ren auch die meisten grÃ¶ÃŸeren EU-Staaten. Deutschland ist dabei anders als andere LÃ¤nder nicht auf Ebene der Regierungschefs oder Minister vertreten, sondern lediglich durch Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth. Auch hatte Deutschland in BelÃ©m die zugrunde liegende internationale ErklÃ¤rung nicht unterzeichnet.



Madeleine WÃ¶rner von Misereor hob in Berlin hervor, dass es bei dem Treffen in Santa Marta um die erste groÃŸe internationale Konferenz handele, die explizit das Ende der Fossilen zum Ziel habe. Ausrichter sind Kolumbien und die Niederlande. "Es schlieÃŸen sich die Staaten zusammen, die nicht lÃ¤nger warten wollen", sagte WÃ¶rner. Es gehe darum, international "vom AnkÃ¼ndigungsmodus in den Umsetzungsmodus zu kommen". Die Frage sei, "ob auch Deutschland bereit ist, konsequente Schritte zu gehen".



In Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln sind am Samstag Demonstrationen fÃ¼r das WeiterfÃ¼hren der Energiewende und gegen die PlÃ¤ne Reiches geplant. Aufgerufen hat ein breites BÃ¼ndnis, an dem unter anderem Greenpeace, WWF, Fridays for Future, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch und das Netzwerk Campact beteiligt sind. Auf den Kundgebungen wollen auch Politikerinnen und Politiker von GrÃ¼nen, Linkspartei und SPD sprechen.