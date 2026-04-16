Klimaaktivistin Neubauer freut sich nicht Ã¼ber hohe Spritpreise

Luisa Neubauer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Frontfrau von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, freut sich nach eigener Aussage nicht Ã¼ber die hohen Spritpreise.



"NatÃ¼rlich nicht, denn was wir ja brauchen, ist eine MobilitÃ¤t, die es Menschen ermÃ¶glicht, nachhaltig von A nach B zu kommen", sagte Neubauer den Sendern RTL und ntv. "Was jetzt gerade passiert, ist, dass Menschen an den ZapfsÃ¤ulen den Preis dafÃ¼r bezahlen, dass unser ganzes MobilitÃ¤tssystem bisher nicht nachhaltig ist." Sie setze sich dafÃ¼r ein, dass Menschen Bus oder Bahn nehmen kÃ¶nnten, anstatt "Ã–lautokraten" Geld Ã¼berweisen zu mÃ¼ssen.



Zur Entlastung forderte Neubauer ein gÃ¼nstigeres Deutschlandticket. Der Tankrabatt koste in zwei Monaten so viel wie das Ticket in einem ganzen Jahr und werde womÃ¶glich nicht einmal wirken. Man entlaste damit Menschen, die sich ein Auto leisten und die lÃ¤ngsten Strecken fahren wÃ¼rden.



Die Klimaaktivistin warf der Politik vor, sich zu weigern, aus der letzten Krise von 2022 zu lernen. "Auf welche Energiekrise wartet die Bundesregierung, bis sie mal ehrlich zugibt, dass unser System so nicht funktioniert, nicht belastbar und nicht zukunftsfÃ¤hig ist." Derzeit blockiere Wirtschaftsministerin Reiche die Energiewende. Dadurch werde Deutschland noch mehr erneuerbare Industrie nach China verlieren und noch abhÃ¤ngiger von "Ã–lautokraten". "Das ist so eine abgrundtiefe EnttÃ¤uschung."

