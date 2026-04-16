Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Finanzministerium von Lars Klingbeil (SPD) blockiert offenbar mehrere Energiegesetze von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der regierungsinternen Abstimmung. Das berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise.
Demnach hat Klingbeil Vorbehalte gegen die zentralen PlÃ¤ne wie das GebÃ¤udemodernisierungsgesetz ("Heizungsgesetz"), die Kraftwerksstrategie fÃ¼r den Bau neuer Gaskraftwerke, die Neufassung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG), das Netzpaket und den Bundesbedarfsplan eingelegt. Neben Klingbeil hat auch Umweltminister Carsten Schneider (SPD) einige Vorbehalte angemeldet.
Die Blockaden werden in SPD-Kreisen damit begrÃ¼ndet, dass Reiches Vorhaben den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stark einschrÃ¤nkten. Die CDU hÃ¤lt die Blockade fÃ¼r unbegrÃ¼ndet. "Es wird Zeit, dass die SPD ihre Blockadehaltung aufgibt und im Sinne der BevÃ¶lkerung die Bezahlbarkeit von Energie an oberste Stelle stellt", sagte Wirtschaftspolitiker Tilman Kuban (CDU) dem "Handelsblatt". Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Lenz (CSU), sagte: "Die SPD und SPD-HÃ¤user stehen auf der Bremse, und das an unterschiedlichen Stellen."
Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, wies zwar den Vorwurf der Blockade durch ihre Partei zurÃ¼ck. Doch gerade Gesetze wie die EEG-Novelle oder das Netzpaket seien "nicht mit Zielen und MaÃŸnahmen des Koalitionsvertrages vereinbar", sagte Scheer dem "Handelsblatt". Das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium lehnten laut Zeitung einen Kommentar zu den laufenden Abstimmungen ab.
Wirtschaft
Klingbeil legt Vorbehalte gegen Energiegesetze von Reiche ein
- dts - 16. April 2026, 12:50 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Finanzministerium von Lars Klingbeil (SPD) blockiert offenbar mehrere Energiegesetze von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der regierungsinternen Abstimmung. Das berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise.
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