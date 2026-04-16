JU drÃ¤ngt auf Steuerfinanzierung der BÃ¼rgergeld-Gesundheitskosten

Fahnen der Jungen Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Union (JU) drÃ¤ngt darauf, die Gesundheitskosten von BÃ¼rgergeld-Beziehern kÃ¼nftig vollstÃ¤ndig aus Steuermitteln zu finanzieren und den entsprechenden Vorschlag der Expertenkommission umzusetzen. JU-Chef Johannes Winkel sagte der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Die Kosten fÃ¼r die Leistungen fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in HÃ¶he von zwÃ¶lf Milliarden Euro pro Jahr kÃ¶nnen nicht einfach auf die Beitragszahler abgewÃ¤lzt werden."



Winkel ergÃ¤nzte, das sei angesichts des Reformbedarfs nicht mehr zu rechtfertigen. "Wenn der Staat die Entscheidung trifft, dass fÃ¼r diese Personengruppe das gleiche Versorgungsniveau gelten soll wie fÃ¼r diejenigen, die dafÃ¼r BeitrÃ¤ge erbringen, muss der Staat es auch finanzieren", so der Bundestagsabgeordnete. Dieser Punkt stelle bislang "eine groÃŸe soziale Ungerechtigkeit im System der Sozialversicherungen dar".



Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) habe in einem mutigen VorstoÃŸ viele VorschlÃ¤ge der Expertenkommission mit einem Volumen von 20 Milliarden Euro Ã¼bernommen. "Diesen Reformmut braucht die Bundesregierung generell", sagte Winkel. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Gesundheitskosten fÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger bisher nicht aus dem Bundeshaushalt Ã¼bernehmen.

