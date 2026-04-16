Modellrechnung: Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Energiesteuern auf Benzin und Diesel kommt Ã¼berwiegend einkommensstarken Haushalten zugute. Das geht aus einer Simulation hervor, die Forscher der Rheinisch-WestfÃ¤lischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen erstellt haben und Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet.



Die einkommensstÃ¤rksten zehn Prozent der Haushalte sparen laut der Rechnung fÃ¼r den gesamten Zeitraum von zwei Monaten insgesamt 21,64 Euro ein - dreimal so viel wie die einkommensschwÃ¤chsten zehn Prozent. Sie kommen nur auf 6,48 Euro. Hintergrund ist, dass die Forscher davon ausgehen, dass mit den Einkommen oft auch der Spritverbrauch steigt - und so Besserverdiener stÃ¤rker profitieren. Zur Einordnung: Ein Einpersonenhaushalt beispielsweise zÃ¤hlt mit monatlich knapp 4.500 Euro netto zum obersten und mit weniger als rund 1.200 Euro zum untersten Zehntel.



"Es ist keine zielgerichtete MaÃŸnahme", sagte RWTH-Ã–konom Aaron Praktiknjo. "Auch ich zahle jetzt mehr fÃ¼rs Tanken, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hÃ¤tte ich jetzt diesen Tankrabatt nicht dringend nÃ¶tig."



Praktiknjo und sein Team haben ihren Berechnungen Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts, aus dem sozioÃ¶konomischen Panel, dem deutschen MobilitÃ¤tspanel sowie aktuelle Spritpreise zugrunde gelegt. Der geplante Rabatt betrÃ¤gt rund 17 Cent brutto pro Liter (14,04 Cent zuzÃ¼glich Mehrwertsteuer).

