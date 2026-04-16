Trump kÃ¼ndigt GesprÃ¤che auf hÃ¶chster Ebene zwischen Israel und dem Libanon an

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat fÃ¼r Donnerstag GesprÃ¤che auf hÃ¶chster Ebene zwischen Israel und dem Libanon angekÃ¼ndigt. Er wolle eine 'kleine Atempause zwischen Israel und dem Libanon schaffen', erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat fÃ¼r Donnerstag GesprÃ¤che auf hÃ¶chster Ebene zwischen Israel und dem Libanon angekÃ¼ndigt. Er wolle eine "kleine Atempause zwischen Israel und dem Libanon schaffen", schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Die AnfÃ¼hrer beider LÃ¤nder wÃ¼rden erstmals seit rund 34 Jahren miteinander sprechen, fÃ¼gte er hinzu, ohne Angaben zu den Teilnehmern zu machen oder weitere Details zu nennen.



Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten hatten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon am Dienstag in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse.Â



Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstÃ¤rkt. Israel flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.