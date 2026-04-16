Finanzen

Bartsch will Debatte um Verbeamtungen

  • dts - 16. April 2026
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Dietmar Bartsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der geplanten hÃ¶heren Besoldung von Beamten des Bundes fordert die Linke eine generelle Debatte um Verbeamtungen.

Man mÃ¼sse "die grundsÃ¤tzliche Frage stellen, in welchen Bereichen das Berufsbeamtentum notwendig ist, auch wenn diese Debatte nicht bequem ist", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Dietmar Bartsch, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Es wÃ¤re fatal fÃ¼r den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn bei heutigen Angestellten, kÃ¼nftigen gesetzlichen Rentnern und Kassenpatienten vor allem Ã¼ber weitere KÃ¼rzungen und Einschnitte diskutiert wird, wÃ¤hrend andere, die bereits heute und auch im Alter vielfach gut abgesichert sind, zusÃ¤tzliche Verbesserungen erwarten kÃ¶nnen."

Gleichwohl erklÃ¤rte Bartsch, dass der Bund das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht ignorieren kÃ¶nne - auch wenn es sich um eine "kostenintensive Vorgabe" handle. "Wir werden den Gesetzentwurf des Innenministers selbstverstÃ¤ndlich sehr sorgfÃ¤ltig prÃ¼fen", so der Linken-Politiker.

In dem Gesetzentwurf des Innenministeriums wird zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die neue Besoldungsstruktur auf Vorgaben aus Karlsruhe verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im November geurteilt, dass viele Beamte des Landes Berlin jahrelang zu schlecht bezahlt wurden.

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