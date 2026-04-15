Krise beim britischen Rundfunk: BBC streicht bis zu 2000 Stellen

Les suppressions d'emplois font suite Ã plus d'un demi-milliard de livres d'Ã©conomies au cours des trois derniÃ¨res annÃ©es

Die britische Rundfunkanstalt BBC will bis zu 2000 Stellen streichen. Interimschef Rhodri Talfan Davies teilte am Mittwoch mit, Einzelheiten mÃ¼ssten noch ausgearbeitet werden, 'aber die Gesamtzahl der ArbeitsplÃ¤tze wird um 1800 bis 2000 sinken'.

Die britische Rundfunkanstalt BBC will bis zu 2000 Stellen streichen - fast zehn Prozent ihrer Belegschaft. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklÃ¤rte Interimschef Rhodri Talfan Davies am Mittwoch, Einzelheiten mÃ¼ssten noch ausgearbeitet werden, "aber die Gesamtzahl der ArbeitsplÃ¤tze wird um 1800 bis 2000 sinken". Die BBC stehe unter "erheblichem finanziellen Druck, auf den wir zÃ¼gig reagieren mÃ¼ssen". Â



Laut einer der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Mail, welche die BBC an ihre Mitarbeiter verschickte, sollen "in den kommenden beiden Jahren" 500 Millionen Pfund (575 Millionen Euro) von jÃ¤hrlich insgesamt fÃ¼nf Milliarden Pfund Betriebskosten eingespart werden. Die BBC hatte kÃ¼rzlich mitgeteilt, sie mÃ¼sse Wege finden, um in den kommenden drei Jahren zehn Prozent ihrer Kosten zu streichen. Laut ITV News und der Nachrichtenagentur PA handelt es sich um die grÃ¶ÃŸte Entlassungswelle seit fast 15 Jahren.



BBC wie die gesamte Medienlandschaft sind mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, darunter geÃ¤nderte Nutzergewohnheiten und KÃ¼nstliche Intelligenz. Der BBC-Interimschef verwies auf "eine Inflation der Produktionskosten", einen RÃ¼ckgang der Einnahmen sowie eine weiter instabile Weltwirtschaft. Â



Die Schwierigkeiten der BBC verschÃ¤rften sich zuletzt zudem durch einen RÃ¼ckgang der Einnahmen aus der RundfunkgebÃ¼hr. Das System wird in GroÃŸbritannien zunehmend grundsÃ¤tzlich in Frage gestellt, zudem hÃ¤ufen sich die BetrugsfÃ¤lle. Diese GebÃ¼hr betrÃ¤gt derzeit 174,50 Pfund (rund 200 Euro) pro Jahr. Im MÃ¤rz teilte die BBC mit, die Einnahmen aus der GebÃ¼hr seien seit 2017 inflationsbereinigt um 24 Prozent zurÃ¼ckgegangen.



Die BBC steckt auch wegen einer Verleumdungsklage von Donald Trump in der Krise. Der US-PrÃ¤sident fordert mindestens zehn Milliarden Dollar Schadenersatz wegen einer von der BBC ausgestrahlten Dokumentation, in der Ausschnitte aus Trumps Rede vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten worden waren, dass der Eindruck entstand, er habe seine AnhÃ¤nger direkt zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Der Prozess in den USA soll im Februar 2027 beginnen.Â



Der damalige BBC-Generaldirektor Tim Davie und Nachrichtenchefin Deborah Turness hatten nach Trumps Beschwerde ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Inhaltlich wiesen sie seine VorwÃ¼rfe jedoch zurÃ¼ck. Die BBC hatte daraufhin angekÃ¼ndigt, sich juristisch gegen die Verleumdungsklage zu wehren.



Im kommenden Monat, am 18. Mai, tritt der neue BBC-Generaldirektor Matt Brittin, ein ehemaliger Google-Manager, sein Amt an. Der Brite Ã¼bernimmt das Ruder bei der Rundfunkanstalt mit ihren rund 21.500 BeschÃ¤ftigten in einem schwierigen Moment.Â