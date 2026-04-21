KI auf Vormarsch: Presse und Rundfunk fordern bessere Rahmenbedingungen

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Angesichts des Vordringens der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) haben Vertreter von Presse und Rundfunk in Deutschland eine bessere Regulierung fÃ¼r die Medienlandschaft gefordert. Handlungsbedarf sehen Sender und VerbÃ¤nde beim Urheber- und Medienrecht.

Angesichts des Vordringens der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) haben Vertreter von Presse und Rundfunk in Deutschland eine bessere Regulierung fÃ¼r die Medienlandschaft gefordert. "Medien drohen zu reinen Daten- und Inputlieferanten fÃ¼r KI-Systeme zu werden und journalistische Inhalte durch KI-generierte Zusammenfassungen ersetzt zu werden", erklÃ¤rten die Sendeanstalten ARD und ZDF sowie VerbÃ¤nde von Zeitungsverlagen, digitalen MedienhÃ¤usern sowie des privaten Rundfunks am Dienstag. Dies sei "nicht hinnehmbar".



Aufgrund unzureichender Regulierung und Defiziten bei der Durchsetzung geltenden Rechts kÃ¶nnten globale Techplattformen die Inhalte redaktioneller Medien ausbeuten und in eigenen KI-Informationsangeboten prÃ¤sentieren, "ohne selbst in Recherche, Informationsbeschaffung und journalistisch-redaktionelle Inhalte zu investieren".Â Daher brauche es "faire Rahmenbedingungen".



Handlungsbedarf sehen die Sender und VerbÃ¤nde unter anderem beim Urheberrecht. Journalistische Anbieter mÃ¼ssten "die volle Kontrolle Ã¼ber die Nutzung ihrer Inhalte durch KI-Anbieter und -Plattformen behalten". Das VerfÃ¼gungsrecht publizistischer Medienanbieter Ã¼ber redaktionelle Inhalte mÃ¼sse gestÃ¤rkt werden. KI-Plattformen, die auf journalistische Inhalte zugreifen oder diese wirtschaftlich verwerten, mÃ¼ssten per Gesetz zu einer angemessenen VergÃ¼tung verpflichtet werden.



Auch das Medienrecht muss nach Ansicht der Pressevertreter geschÃ¤rft werden, um die Medienvielfalt "gegen die Marktmacht digitaler KI-Gatekeeper" abzusichern. Journalistische Inhalte mÃ¼ssten in KI-generierten Antworten prÃ¤sent bleiben und so fÃ¼r die Rechtinhaber verwertbar werden.



UnterstÃ¼tzt werden die Forderungen neben ARD und ZDF vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, dem Medienverband der freien Presse, der fÃ¼hrender Verband der Zeitschriftenverlage in Deutschland ist, sowie von Vaunet, dem Spitzenverband der Audio- und audiovisuellen Medienunternehmen, der auch den privaten Rundfunk vertritt.