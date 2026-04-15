Israel und die USA verfolgen gegenÃ¼ber dem Iran aus Sicht des israelischen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu dieselben Ziele. "Unsere amerikanischen Freunde halten uns permanent Ã¼ber ihre Kontakte zum Iran auf dem Laufenden", sagte Netanjahu am Mittwoch in einer von seinem BÃ¼ro verÃ¶ffentlichten Videobotschaft. "Die Ziele der Vereinigten Staaten und unsere eigenen sind identisch."
"Wir wollen, dass angereichertes Material aus dem Iran entfernt wird; wir wollen die Beseitigung der AnreicherungsfÃ¤higkeit innerhalb des Iran; und natÃ¼rlich wollen wir die Ã–ffnung der Meerenge (von Hormus) sehen".
Eine erste Runde von Verhandlungen zwischen Vertretern des Iran und der USA zur Beilegung des Krieges war am Wochenende in Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Wichtigster Streitpunkt war das iranische Atomprogramm.
Netanjahu benannte zudem die Ziele der israelischen Regierung bei den ersten direkten GesprÃ¤chen mit dem Libanon seit Jahrzehnten, die am Dienstag in Washington stattgefunden hatten. "In den Verhandlungen mit dem Libanon gibt es zwei zentrale Ziele: Erstens die ZerstÃ¶rung der Hisbollah; zweitens einen nachhaltigen Frieden, erzielt durch StÃ¤rke."
Die ersten direkten GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon seit mehr als 30 Jahren waren ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Das US-AuÃŸenministerium stellte nach dem rund zweistÃ¼ndigen Treffen in Washington eine Fortsetzung in Aussicht. Allerdings wurden weder ein konkretes Datum noch ein Ort genannt.Â Die USA sprachen dennoch von einem "historischen Meilenstein".Â
Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.
Politik
Netanjahu: USA und Israel verfolgen beim Iran "identische Ziele"
- AFP - 15. April 2026, 21:58 Uhr
Israel und die USA verfolgen gegenÃ¼ber dem Iran aus Sicht des israelischen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu dieselben Ziele. 'Unsere amerikanischen Freunde halten uns permanent Ã¼ber ihre Kontakte zum Iran auf dem Laufenden', sagte Netanjahu.
Israel und die USA verfolgen gegenÃ¼ber dem Iran aus Sicht des israelischen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu dieselben Ziele. "Unsere amerikanischen Freunde halten uns permanent Ã¼ber ihre Kontakte zum Iran auf dem Laufenden", sagte Netanjahu am Mittwoch in einer von seinem BÃ¼ro verÃ¶ffentlichten Videobotschaft. "Die Ziele der Vereinigten Staaten und unsere eigenen sind identisch."
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