Wirtschaft

Merz verspricht Lufthansa Bedingungen fÃ¼r Wachstum der Branche

  • dts - 15. April 2026, 16:49 Uhr
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Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz der Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels weiterhin auf Wachstum in der Luftfahrtbranche setzen.

Der Luftverkehr sei "seit 100 Jahren eine Wachstumsbranche", sagte Merz beim Festakt 100 Jahre Lufthansa am Mittwoch. "Und es wird auch in Zukunft eine Wachstumsbranche bleiben." Prognosen wÃ¼rden davon ausgehen, dass sich der Luftverkehr weltweit bis 2050 erneut verdopple. "Darauf mÃ¼ssen wir uns einstellen und dafÃ¼r mÃ¼ssen wir Bedingungen schaffen, um an diesem Wachstum teilzunehmen."

Dazu brauche man "nachhaltige, klimaschonende Technologien" sowie Reformen und niedrigere Kosten, so Merz. Der Luftfahrtsektor gilt als schwer zu dekarbonisieren. Ein Teil der Klimawirkung der Luftfahrt kann bereits durch eine Ã„nderung der Flugrouten reduziert werden. DarÃ¼ber hinaus braucht es laut Weltklimarat (IPCC) einen Umstieg auf Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff- sowie Elektroantriebe. Bislang sind diese LÃ¶sungen um ein Vielfaches teurer als herkÃ¶mmliches Kerosin und kÃ¶nnten daher eine geringere Nachfrage verursachen.

Der Kanzler kÃ¼ndigte an, dass die Bundesregierung zu Beginn der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung im Sommer ihre Luftverkehrsstrategie vorlegen werde. Man wolle "vorhandene Synergien" zwischen "ziviler und militÃ¤rischer Luftfahrt" besser nutzen.

Merz begrÃ¼ÃŸte, dass die Lufthansa Anfang des Jahres beschlossen hat, ihre Vergangenheit wÃ¤hrend des Nationalsozialismus erforschen zu lassen. "Die Geschichte der Lufthansa ist mehr als nur eine Unternehmensgeschichte, sie ist Teil der deutschen Geschichte", sagte der CDU-Politiker. "Ja, die Lufthansa hatte lange eine sehr enge Verbindung zum Staat und ja, im Nationalsozialismus war Lufthansa Teil dieses Regimes. Lufthansa verdiente auch im Krieg und mit dem Krieg." Die Lufthansa habe dafÃ¼r "Tausende von Zwangsarbeitern unter menschenunwÃ¼rdigen Bedingungen" beschÃ¤ftigt, so Merz. "Ich will es daher ausdrÃ¼cklich begrÃ¼ÃŸen, dass Lufthansa anlÃ¤sslich dieses JubilÃ¤ums diesen Teil seiner Geschichte jetzt aufarbeitet."

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