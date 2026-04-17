Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie der RWTH Aachen kommt zu dem Ergebnis, dass der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt nur wenig zielgerichtet ist.
Wie die Hochschule am Freitag mitteilte, erreichen lediglich 8,6 Prozent der staatlichen Entlastungsmittel Haushalte, die als energiearm gelten. Die monatlichen Kosten fÃ¼r den Rabatt liegen bei etwa 330 Millionen Euro.
Die durchschnittliche Entlastung fÃ¼r einen Haushalt mit Verbrennerauto betrÃ¤gt knapp 11 Euro im Monat. Allerdings geht der GroÃŸteil der Mittel an Haushalte ohne entsprechende finanzielle Belastung, wie Karl Seeger vom Lehrstuhl fÃ¼r EnergiesystemÃ¶konomik erklÃ¤rte. Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und des Sozio-oekonomischen Panels.
Ein weiteres zentrales Ergebnis ist der Effekt auf das Nachfrageverhalten. Demnach steigt der Kraftstoffverbrauch privater Haushalte durch den Rabatt um rund zwei Prozent. Angesichts der aktuellen Knappheit bei RohÃ¶limporten aus dem Nahen Osten kÃ¶nne diese zusÃ¤tzliche Nachfrage die Situation verschÃ¤rfen und preistreibend wirken, so Aaron Praktiknjo von der RWTH. Der Tankrabatt sei daher keine zielgerichtete MaÃŸnahme zur Entlastung bedÃ¼rftiger Haushalte.
Wirtschaft
Studie: Tankrabatt erreicht kaum BedÃ¼rftige und erhÃ¶ht Nachfrage
- dts - 17. April 2026, 08:07 Uhr
.
Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie der RWTH Aachen kommt zu dem Ergebnis, dass der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt nur wenig zielgerichtet ist.
Weitere Meldungen
Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1Mehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender-Mehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 ist in Deutschland der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am FreitagMehr
Top Meldungen
Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die Sozialministerin in Schleswig-Holstein, Aminata TourÃ© (GrÃ¼ne), hat die Bundesregierung fÃ¼r die angekÃ¼ndigte steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will im Rahmen der geplanten Finanzreform fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung auch dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat mit Skepsis auf die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) reagiert, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r dieMehr