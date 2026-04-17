Wirtschaft

Studie: Tankrabatt erreicht kaum BedÃ¼rftige und erhÃ¶ht Nachfrage

  • dts - 17. April 2026, 08:07 Uhr
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie der RWTH Aachen kommt zu dem Ergebnis, dass der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt nur wenig zielgerichtet ist.

Wie die Hochschule am Freitag mitteilte, erreichen lediglich 8,6 Prozent der staatlichen Entlastungsmittel Haushalte, die als energiearm gelten. Die monatlichen Kosten fÃ¼r den Rabatt liegen bei etwa 330 Millionen Euro.

Die durchschnittliche Entlastung fÃ¼r einen Haushalt mit Verbrennerauto betrÃ¤gt knapp 11 Euro im Monat. Allerdings geht der GroÃŸteil der Mittel an Haushalte ohne entsprechende finanzielle Belastung, wie Karl Seeger vom Lehrstuhl fÃ¼r EnergiesystemÃ¶konomik erklÃ¤rte. Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und des Sozio-oekonomischen Panels.

Ein weiteres zentrales Ergebnis ist der Effekt auf das Nachfrageverhalten. Demnach steigt der Kraftstoffverbrauch privater Haushalte durch den Rabatt um rund zwei Prozent. Angesichts der aktuellen Knappheit bei RohÃ¶limporten aus dem Nahen Osten kÃ¶nne diese zusÃ¤tzliche Nachfrage die Situation verschÃ¤rfen und preistreibend wirken, so Aaron Praktiknjo von der RWTH. Der Tankrabatt sei daher keine zielgerichtete MaÃŸnahme zur Entlastung bedÃ¼rftiger Haushalte.

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