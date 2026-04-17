Nach dem Auftauchen von zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Symbolen im niederbayerischen Eggenfelden ist ein TatverdÃ¤chtiger ermittelt worden. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung des 33-JÃ¤hrigen und beschlagnahmten Beweismittel, wie die Polizei in Straubing am Freitag mitteilte. Da unabhÃ¤ngig von dem Tatvorwurf gegen den Mann ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Nachdem Mitte MÃ¤rz sowie Anfang April im Stadtgebiet von Eggenfelden zwei Holzkonstruktionen mit NS-Zeichen aufgestellt worden waren, nahmen die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut Ermittlungen auf, die nun zu dem 33-JÃ¤hrigen fÃ¼hrten. Zu den Motiven wurde nichts bekannt.
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Holzkonstruktionen mit NS-Symbolen: VerdÃ¤chtiger in Niederbayern ermittelt
- AFP - 17. April 2026, 09:29 Uhr
Nach dem Auftauchen von zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Symbolen im niederbayerischen Eggenfelden ist ein VerdÃ¤chtiger ermittelt worden. Beamte durchsuchten die Wohnung des 33-JÃ¤hrigen und beschlagnahmten Beweise.
Nach dem Auftauchen von zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Symbolen im niederbayerischen Eggenfelden ist ein TatverdÃ¤chtiger ermittelt worden. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung des 33-JÃ¤hrigen und beschlagnahmten Beweismittel, wie die Polizei in Straubing am Freitag mitteilte. Da unabhÃ¤ngig von dem Tatvorwurf gegen den Mann ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
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