Holzkonstruktionen mit NS-Symbolen: VerdÃ¤chtiger in Niederbayern ermittelt

Polizeibeamter mit Handschellen

Nach dem Auftauchen von zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Symbolen im niederbayerischen Eggenfelden ist ein VerdÃ¤chtiger ermittelt worden. Beamte durchsuchten die Wohnung des 33-JÃ¤hrigen und beschlagnahmten Beweise.

Nach dem Auftauchen von zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Symbolen im niederbayerischen Eggenfelden ist ein TatverdÃ¤chtiger ermittelt worden. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung des 33-JÃ¤hrigen und beschlagnahmten Beweismittel, wie die Polizei in Straubing am Freitag mitteilte. Da unabhÃ¤ngig von dem Tatvorwurf gegen den Mann ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Nachdem Mitte MÃ¤rz sowie Anfang April im Stadtgebiet von Eggenfelden zwei Holzkonstruktionen mit NS-Zeichen aufgestellt worden waren, nahmen die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut Ermittlungen auf, die nun zu dem 33-JÃ¤hrigen fÃ¼hrten. Zu den Motiven wurde nichts bekannt.