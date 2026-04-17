Backhaus: "HeiÃŸe Phase" von Rettungsversuch fÃ¼r hilflosen Buckelwal begonnen

Wal vor Insel Poel

Der private Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Ostseeinsel Poel liegenden hilflosen Buckelwal ist nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in seine 'heiÃŸe Phase' getreten. Die Aktion laufe, sagte er vor Ort.

Der private Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Ostseeinsel Poel liegenden hilflosen Buckelwal ist nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in seine "heiÃŸe Phase" getreten. Die Aktion laufe, sagte Backhaus vor Ort vor Journalisten. Nach Angaben von Vertretern der Rettungsinitiative gebe es auch Hinweise darauf, dass das Tier in besserem Zustand sei als zuletzt angenommen.



Der Wal bekomme "seine Chance", sagte der Minister. Er hoffe auf ein gutes Ende. Die Initiative arbeite daran, nun komme es auf das Tier an. "Er muss jetzt mitmachen." Die BehÃ¶rden des Landes gingen nach wie vor davon aus, dass das von der Initiative vorgelegte Konzept "stimmt" und hielten "permanent" Kontakt zu den Verantwortlichen.



UrsprÃ¼nglich hatte die Walrettung bereits am Donnerstag beginnen sollen, sie wurde aber verschoben. Die BehÃ¶rden in Mecklenburg-Vorpommern dulden den Rettungsversuch, die Verantwortung dafÃ¼r liegt aber nach ihren Angaben bei der privaten Initiative. Dies betonte Backhaus am Freitag erneut. Das Vorhaben werde lediglich auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes geduldet. Dies sei keine Genehmigung.



Auf Livebildern war am Freitag zu sehen, wie sich Helfer auf Booten mehrfach dem Wal nÃ¤herten. Dieser zeigte zwischenzeitlich stÃ¤rkere AktivitÃ¤ten als zuletzt Ã¼blich, bewegte sich und setzte die Schwanzflosse ein. In einem nahen Hafen wurde den Livebildern zufolge wÃ¤hrenddessen weitere AusrÃ¼stung fÃ¼r die Rettung vorbereitet. Die von Unternehmern finanzierte Initiative will das Tier mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und bis in die Nordsee oder den Atlantik schleppen.



Der Wal irrt seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommmern, zuletzt setzte er sich vor rund zweieinhalb Wochen bei der Insel Poel nahe Wismar auf Grund. EinschÃ¤tzungen des Landesumweltministeriums und weiterer Fachleute lauteten kÃ¼rzlich, dass das Tier in sehr schlechtem Zustand und hÃ¶chstwahrscheinlich krank sei und vermutlich im Sterben liege. Mehrfachstrandungen gelten als Zeichen fÃ¼r massive Probleme.



Offiziell waren alle Rettungs- und Hilfsversuche fÃ¼r den nahezu bewegungslos daliegenden Wal vor etwas mehr als zwei Wochen als sinnlos und potenziell tierquÃ¤lend beendet worden. Ein Gutachten bestÃ¤tigte dies vor einer Woche nochmals. Als womÃ¶glich letzte Chance billigte Backhaus am Mittwoch aber das von der Initiative vorgelegte Konzept. Diese betonte selbst, der Ausgang sei "nicht vorhersehbar".