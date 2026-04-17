US-Richter gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Bunker unter WeiÃŸem Haus - Ballsaal bleibt verboten

Bauarbeiten am WeiÃŸen Haus

Ein US-Bundesrichter hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r den Bau eines Bunkers unter dem WeiÃŸen Haus in Washington gegeben - der von US-PrÃ¤sident Donald Trump dort ebenfalls geplante Ballsaal bleibt allerdings weiterhin untersagt.

Ein US-Bundesrichter hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r den Bau eines Bunkers unter dem WeiÃŸen Haus in Washington gegeben - der von US-PrÃ¤sident Donald Trump dort ebenfalls geplante Ballsaal bleibt allerdings weiterhin untersagt. Richter Richard Leon verlÃ¤ngerte am Donnerstag eine VerfÃ¼gung, die den Bau des 400-Millionen-Dollar-Saals mit Platz fÃ¼r 1000 GÃ¤ste verbietet.Â



Trump reagiert in seinem Onlinedienst Truth Social mit einem wÃ¼tenden Beitrag: "Das ist eine VerhÃ¶hnung unseres Gerichtssystems! Der Ballsaal ist fÃ¼r unsere nationale Sicherheit von groÃŸer Bedeutung, und keinem Richter darf es gestattet sein, dieses historische und aus militÃ¤rischer Sicht unverzichtbare Projekt zu stoppen", schrieb der PrÃ¤sident. Den Richter bezeichnete er als "Ã¤uÃŸerst politisch" und "auÃŸer Kontrolle".



Trump argumentiert, dass der neue Ballsaal unter anderem fÃ¼r Staatsdinners mit auslÃ¤ndischen GÃ¤sten benÃ¶tigt werde. In seine Reaktion auf die jÃ¼ngste Richterentscheidung fÃ¼hrte an, dass durch den neuen Saal die Sicherheit des PrÃ¤sidenten wÃ¤hrend solcher Veranstaltungen garantiert werden solle. Kein kÃ¼nftiger PrÃ¤sident werde ohne diesen Ballsaal bei Veranstaltungen im WeiÃŸen Haus "sicher und geschÃ¼tzt" sein, schrieb er. Â Â



Richter Leon hatte im vergangenen Monat den Stopp des Ballsaal-Baus angeordnet und entschieden, dass fÃ¼r die Bauarbeiten die Zustimmung des Kongresses nÃ¶tig sei.Â "Unterirdische Bauarbeiten" dÃ¼rfen dem Beschluss des Richters zufolge hingegen fortgesetzt werden, darunter "streng geheime Ausgrabungen, Bunker, LuftschutzrÃ¤ume, SchutzwÃ¤nde, militÃ¤rische Anlagen sowie KrankenhÃ¤user und medizinische Einrichtungen".



Die Arbeiten an dem unterirdischen Bunker kÃ¶nnten fortgesetzt werden, sofern dadurch nicht "die GrÃ¶ÃŸe und der Umfang des Ballsaals im oberirdischen Bereich festgelegt werden", erklÃ¤rte der Richter. Er betonte, die nationale Sicherheit sei "kein Freibrief fÃ¼r rechtswidrige Handlungen".



Der US-PrÃ¤sident hatte den gesamten OstflÃ¼gel des WeiÃŸen Hauses im Oktober Ã¼berraschend abreiÃŸen lassen, um Platz fÃ¼r den Ballsaal zu schaffen. Inzwischen gibt der PrÃ¤sident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (340 Millionen Euro) an - das Doppelte des ursprÃ¼nglich veranschlagten Preises.



Der Ballsaal soll nach dem Willen Trumps mit viel Gold, Marmor, Stuck und Ã¼ppigen LÃ¼stern ausgestaltet werden. Trump hat dafÃ¼r nach eigenen Angaben umfangreiche Spenden aus der Privatwirtschaft eingeworben.Â



Zuletzt gab Trump bekannt, das US-MilitÃ¤r errichte unter dem Ballsaal einen "gewaltigen Komplex".Â Unter dem abgerissenen OstflÃ¼gel befand sich seit dem Zweiten Weltkrieg ein Regierungsbunker.





kbh/dja