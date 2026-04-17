SPD nennt Voraussetzungen fÃ¼r Bundeswehreinsatz im Iran-Krieg

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Bundestagsfraktion hat Voraussetzungen genannt, unter denen sie einer Entsendung deutscher Soldaten in die StraÃŸe von Hormus zustimmen wÃ¼rde.



"Deutsche Soldaten werden nicht hingeschickt, solange es keinen verlÃ¤sslichen Waffenstillstand gibt. Ich bin nicht bereit, als deutscher Parlamentarier unsere Parlamentsarmee, unsere Soldatinnen und Soldaten, in ein Himmelfahrtskommando zu schicken", sagte Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD, am Freitag den Sendern RTL und ntv.



Es komme nun darauf an, was die Bedingungen seien. Ahmetovic nannte drei Punkte, die erfÃ¼llt sein mÃ¼ssten. Punkt Nummer eins sei eine verlÃ¤ssliche Waffenruhe: "Es braucht ein Ende der Kampfhandlungen im Iran, aber auch im Libanon. Beide Konflikte und Kriege hÃ¤ngen miteinander zusammen."



Punkt Nummer zwei sei ein internationales Mandat: "Deutschland wird nicht alleine dort hingehen. Es braucht die UnterstÃ¼tzung der Vereinten Nationen oder eine Geschlossenheit der europÃ¤ischen Nato-Partner."



Punkt Nummer drei sei die Zustimmung des Bundestags: "Wir brauchen ein Bundestagsmandat auf der Grundlage des VÃ¶lkerrechts. Wir haben da sehr engen Spielraum." Er sagte, Deutschland begebe sich nicht in einen Angriffskrieg, sondern in die Sicherung der internationalen GewÃ¤sser. "Das muss die klare Botschaft sein. Und nur auf dieser Grundlage ist meine SPD-Fraktion bereit, so ein Mandat zu unterstÃ¼tzen und Verantwortung zu Ã¼bernehmen", so der SPD-Politiker.



"Es ist zwar nicht unser Krieg, aber wir sehen die Folgen tagtÃ¤glich. Wir sehen an den ZapfsÃ¤ulen und Lebensmittelpreisen, dass das unsere Folgen sind." Die StraÃŸe von Hormus sei wie eine Herzschlagader. "Die ist verstopft und wir mÃ¼ssen zusammen dafÃ¼r sorgen, die internationale Gemeinschaft und nicht nur Deutschland, dass diese StraÃŸe von Hormus gesichert wird", sagte er und unterstrich: "Die USA mÃ¼ssen da auch mitmachen."

