AfD erstmals stÃ¤rkste Kraft im ZDF-"Politbarometer"

Kanzler Merz bei Kabinettssitzung

Die in Teilen rechtsextreme AfD ist im 'Politbarometer' des ZDF erstmals stÃ¤rkste Kraft geworden. In der am Freitag verÃ¶ffentlichten Umfrage Ã¼berflÃ¼gelte die AfD mit einem Zustimmungswert von 26 Prozent zum ersten Mal die CDU/CSU.

Die in Teilen rechtsextremistische AfD ist im "Politbarometer" des ZDF erstmals stÃ¤rkste Kraft geworden. In der am Freitag verÃ¶ffentlichten Umfrage Ã¼berflÃ¼gelte die AfD mit einem Zustimmungswert von 26 Prozent zum ersten Mal die CDU/CSU, die auf 25 Prozent kam. Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung sank auf ein Rekordtief: 65 Prozent bescheinigten dem Kanzler schlechte Arbeit, mit der Regierung als Ganzes waren 63 Prozent unzufrieden.



Eine Tiefstwert verzeichnete auch die SPD, die erstmals auf nur zwÃ¶lf Prozent im "Politbarometer" fiel - das war ein Punkt weniger als bei der Erhebung im MÃ¤rz. Die GrÃ¼nen erreichten 14 Prozent (minus ein Punkt), die Linke legte einen Punkt zu auf elf Prozent. Die Union verlor einen Punkt im Vergleich zum Vormonat, die AfD blieb stabil. Mit diesem Ergebnis hÃ¤tte Schwarz-Rot keine parlamentarische Mehrheit.



Nach 34 Prozent im "Politbarometer" von Ende MÃ¤rz zeigten sich jetzt nur noch 27 Prozent der Befragten insgesamt zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Die Zustimmung zur Arbeit von Kanzler Merz sank von 38 Prozent auf 30 Prozent. Ebenfalls viel Kritik gibt es an Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), dessen Leistung 29 Prozent als gut und 58 Prozent als schlecht beurteilen, sowie an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die nur fÃ¼r 19 Prozent einen guten Job macht (schlecht: 64 Prozent).



Die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition hat sich aus Sicht der Befragten ebenfalls verschlechtert. Die EinschÃ¤tzung fÃ¤llt damit hinter die Erwartung kurz vor der Regierungsbildung vor einem Jahr zurÃ¼ck: Ging im Mai 2025 rund die HÃ¤lfte (51 Prozent) davon aus, dass Union und SPD gut zusammenarbeiten werden, bezeichnen aktuell lediglich noch 18 Prozent die Kooperation innerhalb der Koalition als gut. 73 Prozent nehmen sie dagegen als schlecht wahr - dies war die Mehrheitsmeinung unter AnhÃ¤ngern aller Parteien.



Bei der Beurteilung von Politikerinnen und Politikern nach Sympathie und Leistung liegt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiter auf dem ersten Rang. Er wird auf der Skala von plus 5 bis minus 5 mit einem Durchschnittswert von 1,7 bewertet. Mit groÃŸem Abstand folgen Neuzugang Cem Ã–zdemir von den GrÃ¼nen mit 0,9 und BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) mit 0,3.Â



Danach beginnt der Negativbereich: Lars Klingbeil (SPD) kommt auf minus 0,4, BÃ¤rbel Bas (SPD) auf minus 0,6, Heidi Reichinnek (Linke) auf minus 0,8 und Markus SÃ¶der (CSU) auf minus 0,9. Kanzler Merz rutscht von Platz fÃ¼nf auf Platz acht mit seiner bisher schlechtesten Bewertung von minus 1,1.Â



Die Umfrage zum "Politbarometer" wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ausgefÃ¼hrt. Die Interviews wurden vom 14. bis 16. April 2026 bei 1355 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Der Fehlerbereich betrÃ¤gt bei einem Anteilswert von 40 Prozent bei plus/minus drei Prozentpunkten und bei einem Anteilswert von zehn Prozent bei plus/minus zwei Prozentpunkte.