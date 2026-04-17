Interims-Chef der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE gibt Posten Ende Mai auf

Der amtierende ICE-Direktor Todd Lyons

Der amtierende Direktor der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE, Lyons, gibt seinen Posten Ende Mai auf. Heimatschutzminister Mullin nannte weder einen Grund fÃ¼r Lyons' RÃ¼cktritt, noch Ã¤uÃŸerte er sich zu dessen Nachfolge.

Der amtierende Direktor der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE, Todd Lyons, gibt seinen Posten Ende Mai auf. Lyons sei "ein hervorragender Leiter der ICE" gewesen, erklÃ¤rte Heimatschutzminister Markwayne Mullin am Donnertag. Er wÃ¼nschte ihm viel GlÃ¼ck fÃ¼r seine weitere Karriere in der Privatwirtschaft.Â



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte Lyons im MÃ¤rz 2025 zum Interimsdirektor der EinwanderungsbehÃ¶rde ernannt. Mullin, der Ende MÃ¤rz die Nachfolge der umstrittenen Heimatschutzministerin Kristi Noem angetreten hatten, nannte weder einen Grund fÃ¼r Lyons' RÃ¼cktritt, noch Ã¤uÃŸerte er sich zu dessen Nachfolge.



Unter Trump haben die EinwanderungsbehÃ¶rden eine beispiellose Kampagne zur Abschiebung von Millionen Migranten ohne gÃ¼ltige Aufenthaltstitel gestartet. Das Vorgehen der EinsatzkrÃ¤fte hat in den USA massive Proteste ausgelÃ¶st - insbesondere nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf die US-BÃ¼rger Renee Good und Alex Pretti im Januar.