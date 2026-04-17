Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor (10.45 Uhr). Demnach soll das Erstellen und Verbreiten von sogenannten pornografischen Deepfakes mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden kÃ¶nnen. MÃ¶glich ist auch eine Geldstrafe.Â
Hubig hatte die PlÃ¤ne vor dem Hintergrund des Falls der Schauspielerin Collien Fernandes angekÃ¼ndigt. Die SPD-Ministerin will rasch GesetzeslÃ¼cken schlieÃŸen. Derzeit ist etwa das bloÃŸe Herstellen gefÃ¤lschter pornografischer Aufnahmen hierzulande nicht strafbar.
Brennpunkte
Hubig stellt Gesetz gegen digitale Gewalt im Netz vor
- AFP - 17. April 2026, 04:01 Uhr
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor. Hubig hatte die PlÃ¤ne vor dem Hintergrund des Falls der Schauspielerin Collien Fernandes angekÃ¼ndigt.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor (10.45 Uhr). Demnach soll das Erstellen und Verbreiten von sogenannten pornografischen Deepfakes mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden kÃ¶nnen. MÃ¶glich ist auch eine Geldstrafe.Â
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