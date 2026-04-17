Brennpunkte

Hubig stellt Gesetz gegen digitale Gewalt im Netz vor

  • AFP - 17. April 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Hubig stellt Gesetz gegen digitale Gewalt im Netz vor
Justizministerin Hubig
Bild: AFP

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor. Hubig hatte die PlÃ¤ne vor dem Hintergrund des Falls der Schauspielerin Collien Fernandes angekÃ¼ndigt.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor (10.45 Uhr). Demnach soll das Erstellen und Verbreiten von sogenannten pornografischen Deepfakes mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden kÃ¶nnen. MÃ¶glich ist auch eine Geldstrafe.Â 

Hubig hatte die PlÃ¤ne vor dem Hintergrund des Falls der Schauspielerin Collien Fernandes angekÃ¼ndigt. Die SPD-Ministerin will rasch GesetzeslÃ¼cken schlieÃŸen. Derzeit ist etwa das bloÃŸe Herstellen gefÃ¤lschter pornografischer Aufnahmen hierzulande nicht strafbar.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus
    Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berÃ¤t am Freitag in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer Ã¼ber einen internationalen

    Mehr
    ZehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel in Kraft getreten
    ZehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel in Kraft getreten

    Zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel ist eine zehntÃ¤gige Waffenruhe in Kraft getreten, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschlieÃŸt. Die

    Mehr
    44 Jahre nach Anschlag auf jÃ¼disches Lokal in Paris: VerdÃ¤chtiger PalÃ¤stinenser ausgeliefert
    44 Jahre nach Anschlag auf jÃ¼disches Lokal in Paris: VerdÃ¤chtiger PalÃ¤stinenser ausgeliefert

    44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert

    Mehr
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab
    Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab
    Warken will GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde begrenzen
    Warken will GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde begrenzen
    Conference League: StraÃŸburg zieht ins Halbfinale ein
    Conference League: StraÃŸburg zieht ins Halbfinale ein
    Wadephul begrÃ¼ÃŸt zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon
    Wadephul begrÃ¼ÃŸt zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon
    Trump: Iran hat Ãœbergabe seines angereicherten Urans zugestimmt
    Trump: Iran hat Ãœbergabe seines angereicherten Urans zugestimmt
    SPD-Fraktion kritisiert ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze
    SPD-Fraktion kritisiert ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze

    Top Meldungen

    Merz will
    Merz will "EntlastungsprÃ¤mie" auch 2027 gelten lassen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Arbeitgebern nun offenbar ein Jahr mehr Zeit geben, die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he von

    Mehr
    BGH zu Netflix-Geschenkkarten: KÃ¼ndigung muss auch mit Rest-Guthaben in Kraft treten
    BGH zu Netflix-Geschenkkarten: KÃ¼ndigung muss auch mit Rest-Guthaben in Kraft treten

    Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt,

    Mehr
    Linnemann gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende des Spitzensteuersatzes
    Linnemann gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende des Spitzensteuersatzes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts