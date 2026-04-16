SPD-Fraktion kritisiert ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze

Christos Pantazis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat mit Skepsis auf die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) reagiert, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung zu erhÃ¶hen.



Eine ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze sei zwar ein weiterer Schritt zur Beitragsgerechtigkeit, aber auch eine Belastung fÃ¼r Facharbeiter und den Faktor Arbeit, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Christos Pantazis, dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



"Wenn man die VorschlÃ¤ge der Expertenkommission vollumfÃ¤nglich umgesetzt hÃ¤tte, hÃ¤tte man auf dieses Instrument verzichten kÃ¶nnen", erklÃ¤rte er. Man habe in der gesetzlichen Krankenversicherung kein Einnahmeproblem, stattdessen mÃ¼ssten die Leistungserbringer einen ausreichenden Sparbeitrag leisten. "Nun will die Ministerin Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusÃ¤tzlich unnÃ¶tig belasten, obwohl sie das System mit ZusatzbeitrÃ¤gen in zweistelliger MilliardenhÃ¶he in den vergangenen Jahren stabilisiert haben", kritisierte Pantazis.



Warkens Gesetzentwurf zum geplanten Sparpaket fÃ¼r die Krankenkassen sieht vor, die monatliche Beitragsbemessungsgrenze 2027 einmalig "um rund 300 Euro zusÃ¤tzlich" anzuheben. Gutverdienende BeschÃ¤ftigte mÃ¼ssten damit auf einen grÃ¶ÃŸeren Teil ihrer LohneinkÃ¼nfte KrankenkassenbeitrÃ¤ge zahlen. Auch fÃ¼r die Arbeitgeber wÃ¼rden sich die SozialbeitrÃ¤ge dadurch erhÃ¶hen. Warkens Ministerium rechnet mit einer zusÃ¤tzlichen jÃ¤hrlichen Belastung von 1,2 Milliarden Euro.

