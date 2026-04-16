Wadephul begrÃ¼ÃŸt zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon begrÃ¼ÃŸt. "Sie kann den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen", erklÃ¤rte Wadephul am Donnerstagabend. Er danke den USA fÃ¼r ihren Einsatz als Vermittler, insbesondere in den letzten Tagen.
US-PrÃ¤sident Trump hatte zuvor auf seiner Onlineplattform Truth Social erklÃ¤rt, er habe "exzellente GesprÃ¤che" mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gefÃ¼hrt. Beide hÃ¤tten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren LÃ¤ndern zu erreichen". Die Feuerpause solle am Donnerstagnachmittag (17.00 Uhr US-OstkÃ¼stenzeit; 23.00 Uhr MESZ) beginnen.
Er "ermutige die israelische und die libanesische Regierung, den positiven Weg der direkten GesprÃ¤che weiterzugehen, der am Dienstag in Washington eingeschlagen wurde", erklÃ¤rte Wadephul weiter. Diplomatische Vertreter Israels und des Libanon hatten am Dienstag in der US-Hauptstadt erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt.Â
Es brauche jetzt "langfristige Vereinbarungen" Ã¼ber die Sicherung der Grenze, den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten sowie Sicherheit fÃ¼r die Blauhelmsoldaten der UN-Mission Unifil, appellierte Wadephul. Direkte FriedensgesprÃ¤che zwischen Israel und Libanon bÃ¶ten "das Potential einer Zukunft als Nachbarn, in der beidem gleichermaÃŸen Rechnung getragen wird: Israels legitimen Sicherheitsinteressen und Libanons Recht auf territoriale IntegritÃ¤t und SouverÃ¤nitÃ¤t".Â
Wadephul betonte, langfristige Sicherheit in der Region kÃ¶nne es nur mit einer effektiven Entwaffnung der Hisbollah geben. "Dass auch die libanesische Regierung dies zu ihrem Ziel erklÃ¤rt hat, ist begrÃ¼ÃŸenswert - sie ist jetzt aufgefordert, dies effektiv umzusetzen."
Deutschland trage mit seiner UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die libanesische Armee sowie die libanesischen SicherheitskrÃ¤fte dazu bei, die StabilitÃ¤t in Libanon aufrecht zu erhalten, erklÃ¤rte Wadephul. Als grÃ¶ÃŸter humanitÃ¤rer Geber fÃ¼r die Menschen in Libanon unterstÃ¼tze Deutschland "jene, die unter den Folgen des Krieges leiden, insbesondere die Ã¼ber eine Million Binnenvertriebenen".
Brennpunkte
Wadephul begrÃ¼ÃŸt zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon
- AFP - 16. April 2026, 22:10 Uhr
BundesauÃŸenminister Wadephul hat die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon begrÃ¼ÃŸt. 'Sie kann den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen', erklÃ¤rte er.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon begrÃ¼ÃŸt. "Sie kann den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen", erklÃ¤rte Wadephul am Donnerstagabend. Er danke den USA fÃ¼r ihren Einsatz als Vermittler, insbesondere in den letzten Tagen.
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