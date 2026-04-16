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Conference League: StraÃŸburg zieht ins Halbfinale ein

  • dts - 16. April 2026, 23:01 Uhr
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Silvan Widmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Racing Strasbourg hat am Donnerstagabend das Viertelfinal-RÃ¼ckspiel der Conference League gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 4:0 gewonnen und damit den 0:2-RÃ¼ckstand aus dem Hinspiel gedreht.

Die Gastgeber Ã¼bernahmen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle und gingen in der 26. Minute durch Sebastian Nanasi in FÃ¼hrung. Noch vor der Pause legte Abdoul Ouattara nach (35.), als er eine Flanke von Julio Enciso per Kopf zum 2:0 verwandelte.

Mainz fand offensiv kaum LÃ¶sungen und hatte GlÃ¼ck, dass es zur Halbzeit bei diesem Spielstand blieb. Kurz nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die GÃ¤ste zwar vorÃ¼bergehend, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen.

Die Entscheidung fiel dann innerhalb weniger Minuten: Julio Enciso erhÃ¶hte in der 69. Minute auf 3:0. Nur fÃ¼nf Minuten spÃ¤ter sorgte Emmanuel Emegha mit einem Kopfball fÃ¼r den Endstand (74.). Zuvor hatte Emegha bereits die Chance, per Elfmeter zu treffen, scheiterte jedoch in der 66. Minute an Mainzer TorhÃ¼ter Daniel Batz.

In der Schlussphase kontrollierte Strasbourg das Geschehen souverÃ¤n, wÃ¤hrend Mainz trotz BemÃ¼hungen kaum zu klaren Torchancen kam. Damit ziehen die Franzosen nach einer deutlichen Leistungssteigerung ins Halbfinale ein, wÃ¤hrend fÃ¼r die Rheinhessen die Europapokalreise endet.

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