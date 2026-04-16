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44 Jahre nach Anschlag auf jÃ¼disches Lokal in Paris: VerdÃ¤chtiger PalÃ¤stinenser ausgeliefert

  • AFP - 16. April 2026, 23:44 Uhr
Bild vergrößern: 44 Jahre nach Anschlag auf jÃ¼disches Lokal in Paris: VerdÃ¤chtiger PalÃ¤stinenser ausgeliefert
Anschlagsort im Pariser Marais
Bild: AFP

44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert worden.

44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert worden. Der PalÃ¤stinenser Hischam Harb wurde am Donnerstag nach Frankreich geflogen und der franzÃ¶sischen Justiz Ã¼bergeben, wie die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Harb war im vergangenen September von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden festgenommen worden.

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron begrÃ¼ÃŸte Harbs Auslieferung. "Wir danken den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden, die mit ihrer Kooperation ihren Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus unter Beweis gestellt haben", erklÃ¤rte Macron. Der franzÃ¶sische PrÃ¤sident erinnerte zudem an die sechs Todesopfer des Anschlags, der in Frankreich unter dem Namen der StraÃŸe des betroffenen Restaurants - Rue des Rosiers - bekannt ist.

Mehrere Angreifer hatten am 9. August 1982 im jÃ¼disch geprÃ¤gten Pariser Stadtteil Marais eine Granate in ein koscheres Restaurant geworfen. AnschlieÃŸend stÃ¼rmten die MÃ¤nner das Restaurant und schossen um sich. Dabei tÃ¶teten sie sechs Menschen und verletzten 22 weitere.Â 

Die Ermittlungen zogen sich Ã¼ber mehr als vier Jahrzehnte hin. Die franzÃ¶sische Justiz schreibt den Anschlag einer Splittergruppe der PalÃ¤stinensischen Befreiungsorganisation PLO zu.Â 

Harb zÃ¤hlt zu den sechs Angeklagten, gegen die franzÃ¶sische Untersuchungsrichter im vergangenen Juli einen Prozess angeordnet hatten. Der mutmaÃŸliche HaupttÃ¤ter Abou Zayed ist seit 2020 in Frankreich inhaftiert.Â 

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