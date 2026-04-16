44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert worden. Der PalÃ¤stinenser Hischam Harb wurde am Donnerstag nach Frankreich geflogen und der franzÃ¶sischen Justiz Ã¼bergeben, wie die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Harb war im vergangenen September von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden festgenommen worden.
Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron begrÃ¼ÃŸte Harbs Auslieferung. "Wir danken den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden, die mit ihrer Kooperation ihren Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus unter Beweis gestellt haben", erklÃ¤rte Macron. Der franzÃ¶sische PrÃ¤sident erinnerte zudem an die sechs Todesopfer des Anschlags, der in Frankreich unter dem Namen der StraÃŸe des betroffenen Restaurants - Rue des Rosiers - bekannt ist.
Mehrere Angreifer hatten am 9. August 1982 im jÃ¼disch geprÃ¤gten Pariser Stadtteil Marais eine Granate in ein koscheres Restaurant geworfen. AnschlieÃŸend stÃ¼rmten die MÃ¤nner das Restaurant und schossen um sich. Dabei tÃ¶teten sie sechs Menschen und verletzten 22 weitere.Â
Die Ermittlungen zogen sich Ã¼ber mehr als vier Jahrzehnte hin. Die franzÃ¶sische Justiz schreibt den Anschlag einer Splittergruppe der PalÃ¤stinensischen Befreiungsorganisation PLO zu.Â
Harb zÃ¤hlt zu den sechs Angeklagten, gegen die franzÃ¶sische Untersuchungsrichter im vergangenen Juli einen Prozess angeordnet hatten. Der mutmaÃŸliche HaupttÃ¤ter Abou Zayed ist seit 2020 in Frankreich inhaftiert.Â
Brennpunkte
44 Jahre nach Anschlag auf jÃ¼disches Lokal in Paris: VerdÃ¤chtiger PalÃ¤stinenser ausgeliefert
- AFP - 16. April 2026, 23:44 Uhr
44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert worden.
44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefert worden. Der PalÃ¤stinenser Hischam Harb wurde am Donnerstag nach Frankreich geflogen und der franzÃ¶sischen Justiz Ã¼bergeben, wie die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Harb war im vergangenen September von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden festgenommen worden.
Weitere Meldungen
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon begrÃ¼ÃŸt. "Sie kann denMehr
Im neu aufgerollten Prozess um den Tod des argentinischen FuÃŸballidols Diego Maradona hat dessen ehemaliger Leibarzt seine Unschuld beteuert. "Ich mÃ¶chte sagen, dass ichMehr
Weil er wertvolles Tafelgeschirr aus dem franzÃ¶sischen PrÃ¤sidentenpalast gestohlen und im Internet verkauft hat, ist ein ehemaliger Angestellter des ElysÃ©e in Paris zu einerMehr
Top Meldungen
Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Donnerstag angekÃ¼ndigt, dass der zuvor von der EU-Kommission genehmigte deutscheMehr