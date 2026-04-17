Finanzen

Warken will GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde begrenzen

  • dts - 17. April 2026
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Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will im Rahmen der geplanten Finanzreform fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung auch die GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde sowie der FÃ¼hrungsebene gesetzlich deckeln.

Sie wolle bei ihrem Sparpaket die Krankenkassen nicht ausnehmen, sagte Warken dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Deshalb werden wir nicht nur die Verwaltungs- und Werbeausgaben der Kassen begrenzen, sondern auch die GehÃ¤lter der FÃ¼hrungsebene und der VorstÃ¤nde", sagte Warken. Auch sie dÃ¼rfen kÃ¼nftig nicht stÃ¤rker steigen als die Beitragseinnahmen.

Die Zahl der Kassen durch gesetzliche Eingriffe zu senken, plant Warken aktuell hingegen nicht. "Das ist eine strukturelle Frage, die nicht kurzfristig geklÃ¤rt werden kann", erklÃ¤rte sie. Es seien auch nicht alle Krankenkassen miteinander vergleichbar. Dennoch werde sich wahrscheinlich die Finanzkommission in ihrem zweiten Bericht damit beschÃ¤ftigen, kÃ¼ndigte die Ministerin an. Derzeit gibt es in Deutschland 93 Kassen.

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