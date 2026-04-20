Im Landkreis Erding ist ein 45 Jahre alter Landwirt in der GÃ¼llegrube seines Hofs ums Leben gekommen. Ein Taucher entdeckte die Leiche des Bauern am Sonntag in der Grube, nachdem andere Landwirte die GÃ¼lle weitgehend abgepumpt hatten, wie das PolizeiprÃ¤sidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Montag mitteilte. Die Polizei ging von einem UnglÃ¼ck aus.
Demnach wurde der Landwirt seit Sonntagvormittag vermisst, gleichzeitig wurde ein offenstehender Schachtdeckel der GÃ¼llegrube entdeckt. Nachdem intensive SuchmaÃŸnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, erfolglos blieben, wurde die GÃ¼llegrube abgepumpt. Die Polizei leitete zusammen mit der Berufsgenossenschaft Ermittlungen zur KlÃ¤rung des Unfallhergangs ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.
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45 Jahre alter Landwirt tot in GÃ¼llegrube entdeckt - Polizei vermutet UnglÃ¼ck
- AFP - 20. April 2026, 12:07 Uhr
Im Landkreis Erding ist ein 45 Jahre alter Landwirt in der GÃ¼llegrube seines Hofs ums Leben gekommen. Ein Taucher entdeckte die Leiche des Bauern in der Grube, wie das PolizeiprÃ¤sidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilte.
Im Landkreis Erding ist ein 45 Jahre alter Landwirt in der GÃ¼llegrube seines Hofs ums Leben gekommen. Ein Taucher entdeckte die Leiche des Bauern am Sonntag in der Grube, nachdem andere Landwirte die GÃ¼lle weitgehend abgepumpt hatten, wie das PolizeiprÃ¤sidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Montag mitteilte. Die Polizei ging von einem UnglÃ¼ck aus.
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