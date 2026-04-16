Politik

Merz: Arbeitnehmer-EntlastungsprÃ¤mie soll auch 2027 mÃ¶glich sein

  • AFP - 16. April 2026, 20:14 Uhr
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Bundeskanzler Merz und Irlands Premierminister Martin
Bild: AFP

Die 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer soll nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz auch 2027 in Anspruch genommen werden kÃ¶nnen. 'Dieses Angebot soll ja fÃ¼r das Jahr 2026 und auch fÃ¼r das Jahr 2027 gelten', sagte er in Berlin.

Die wegen der hohen Energiepreise von Union und SPD beschlossene 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch 2027 in Anspruch genommen werden kÃ¶nnen. "Dieses Angebot soll ja fÃ¼r das Jahr 2026 und auch fÃ¼r das Jahr 2027 gelten", sagte Merz auf einer Pressekonferenz mit dem irischen Premierminister MicheÃ¡l Martin in Berlin. Mit Blick auf Kritik an der MaÃŸnahme sprach er von einer Offerte, die in Anspruch genommen werden kÃ¶nne oder auch nicht.

Die Aussage des Kanzlers stimmt hinsichtlich der zeitlichen GÃ¼ltigkeit der PrÃ¤mie nicht mit den BeschlÃ¼ssen der Koalition vom vergangenen Wochenende Ã¼berein. "Die Koalition wird es Arbeitgebern im Jahr 2026 ermÃ¶glichen, eine steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in der HÃ¶he von 1000 Euro zu zahlen", hieÃŸ es danach. Vom Jahr 2027 war bisher nicht die Rede. "Die Worte des Kanzlers stehen fÃ¼r sich", sagte eine Regierungssprecherin dazu auf Nachfrage. Das Bundesfinanzministerium Ã¤uÃŸerte sich auf Anfrage zunÃ¤chst nicht, sondern verwies auf das Kanzleramt.

Von Seiten der Arbeitgeber hatte es Kritik gegeben, der Koalitionsbeschluss gehe zu ihren Lasten. Dem widersprach Merz. Das Ganze sei "nicht mehr und nicht weniger als ein Angebot", stellte er klar. Dieses Angebot "kann zum Teil wahrgenommen werden, und es darf auch gar nicht in Anspruch genommen werden". Auch Ã¶ffentliche GebietskÃ¶rperschaften seien hier frei in ihren Entscheidungen." Es gehe um eine MÃ¶glichkeit, "um in einer schwierigen Zeit Betrieben und BeschÃ¤ftigten eine Erleichterung zu geben bei den Steuern und Sozialversicherungsabgaben". Letzteres betreffe dann auch die Unternehmen.

WirtschaftsverbÃ¤nde und Unternehmen hatten zuvor darauf hingewiesen, dass viele Arbeitgeber nicht zu zusÃ¤tzlichen Zahlungen in der Lage seien. Ã„hnliche Vorbehalte kamen auch aus LÃ¤ndern und Kommunen. Unions-Fraktionschef Jens Spahn machte deutlich, dass es auch fÃ¼r BeschÃ¤ftigte des Bundes selbst wohl keine zusÃ¤tzlichen Zahlungen geben werde. Einzelne Unternehmer zeigten sich allerdings offen fÃ¼r das Angebot.

Von Gewerkschaftsseite gab es Kritik, dass letztlich nur manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Genuss der PrÃ¤mie kommen dÃ¼rften. Diese ist Teil des von der Koalition beschlossenen Entlastungspakets wegen der hohen Energiepreise. Dazu zÃ¤hlt auch die Senkung der MineralÃ¶lsteuer um 17 Cent fÃ¼r zwei Monate, Ã¼ber die der Bundestag am Donnerstagvormittag erstmals beriet.

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