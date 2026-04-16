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Prozess um Tod von Maradona: Ex-Leibarzt des FuÃŸballidols beteuert Unschuld

  • AFP - 16. April 2026, 20:36 Uhr
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Maradonas ehemaliger Leibarzt Luque (links)
Bild: AFP

In dem neu aufgerollten Prozess um den Tod des FuÃŸballstars Diego Maradona hat sein ehemaliger Leibarzt seine Unschuld beteuert. 'Ich mÃ¶chte sagen, dass ich unschuldig bin, und dass ich seinen Tod zutiefst bedaure', sagte der Neurochirurg Luque.

Im neu aufgerollten Prozess um den Tod des argentinischen FuÃŸballidols Diego Maradona hat dessen ehemaliger Leibarzt seine Unschuld beteuert. "Ich mÃ¶chte sagen, dass ich unschuldig bin, und dass ich seinen Tod zutiefst bedaure", sagte der Neurochirurg Leopoldo Luque bei seiner ersten AnhÃ¶rung am Donnerstag. Er ist einer der Hauptangeklagten eines siebenkÃ¶pfigen Teams aus Ã„rzten, Psychiatern, Psychologen und Pflegern, das sich seit Dienstag vor Gericht verantworten muss.

MaradonaÂ war am 25. November 2020 zwei Wochen nach einer Hirn-Operation im Alter von 60 JahrenÂ gestorben. Todesursache waren laut Obduktion ein Herzinfarkt und ein LungenÃ¶dem. Dem medizinischen Team, das den FuÃŸballstar in einem von ihm angemieteten Haus betreut hatte, wird grobe NachlÃ¤ssigkeit bei Maradonas Behandlung vorgeworfen.

Die Angeklagten weisen die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Ihre Verteidiger beharren darauf, dass Maradona, der jahrelang alkohol- und kokainabhÃ¤ngig war, eines natÃ¼rlichen Todes gestorben sei.Â Auch Luque verteidigte am Donnerstag diese These in einem 30-minÃ¼tigen Vortrag. Unter Berufung auf ein Gutachten sagte er, bei Maradona sei wÃ¤hrend der Autopsie eine "chronische Herzinsuffizienz" diagnostiziert worden, "die mit toxischen Substanzen in Zusammenhang steht".

Im Mai vergangenen Jahres war ein erster Prozess nach zweieinhalb Monaten Verhandlung mit vielen Zeugenaussagen geplatzt. Hintergrund war ein Skandal um die Richterin Julieta Makintach, die sich nach BefangenheitsvorwÃ¼rfen zurÃ¼ckziehen musste. Im neu aufgerollten Verfahren in San Isidro nahe der Hauptstadt Buenos Aires sollen etwa 120 Zeugen befragt werden. Der Prozess soll bis Juli dauern.

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