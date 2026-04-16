Lula kritisiert Trump scharf fÃ¼r Krieg gegen den Iran

Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Brasilia (dts Nachrichtenagentur) - Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva hat den Krieg der USA und Israels gegen Iran scharf verurteilt. "Trump wurde nicht zum Kaiser der Welt gewÃ¤hlt", sagte Lula dem "Spiegel". "Es kann nicht angehen, dass Trump einen Krieg mit Iran anfÃ¤ngt, und wer die Zeche dieses Kriegs bezahlt, sind die Armen in Afrika oder Lateinamerika, die mehr Geld fÃ¼r Bohnen, Fleisch und GemÃ¼se ausgeben mÃ¼ssen."



Lula verurteilte die EntfÃ¼hrung des venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro durch ein MilitÃ¤rkommando der USA sowie die Einmischung der Amerikaner in Kuba. "Die Selbstbestimmung der VÃ¶lker, ihre territoriale IntegritÃ¤t und SouverÃ¤nitÃ¤t dÃ¼rfen nicht angerÃ¼hrt werden", sagte Lula. "So wie Putin nicht das Recht besaÃŸ, in der Ukraine einzumarschieren, hat Trump nicht das Recht, in Venezuela zu intervenieren oder Kuba zu bedrohen."



Maduros Nachfolgerin Delcy RodrÃ­guez stehe vor einer schwierigen Aufgabe. "Sie muss einen Weg finden, Venezuela zu befrieden und die Demokratisierung voranzutreiben", sagte Lula. WÃ¤re er an ihrer Stelle, hÃ¤tte er das Amt angetreten und innerhalb eines halben Jahres Wahlen angekÃ¼ndigt. "Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, was gut fÃ¼r Venezuela ist."



Er sei bereit, Medikamente und Lebensmittel an Kuba zu liefern, um die Versorgungskrise auf der Karibikinsel zu lindern. Ã–llieferungen an Kuba lehne er ab, "weil Aktien unserer Ã–lgesellschaft Petrobras an der Wall Street gehandelt werden".



Lula lobte das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem sÃ¼damerikanischen WirtschaftsbÃ¼ndnis Mercosur, das am 1. Mai in Kraft treten soll. Deutschland weist gegenÃ¼ber Brasilien einen HandelsbilanzÃ¼berschuss von sieben Milliarden Dollar auf. Lula sagte, er strebe ein Gleichgewicht in den Wirtschaftsbeziehungen an. "Brasilien sollte mehr QualitÃ¤tsprodukte herstellen und in Deutschland verkaufen", sagte er.



Der brasilianische Staatschef soll am Sonntag zusammen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Hannover Messe erÃ¶ffnen, bei der Brasilien in diesem Jahr Partnerland ist. Zwischen Deutschland und Brasilien war es Ende vergangenen Jahres zu MisstÃ¶nen gekommen. Merz hatte sich nach der Umweltkonferenz COP30 in Brasilien abfÃ¤llig Ã¼ber den Konferenzort BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Lula riet Merz daraufhin, ein lokales Restaurant zu besuchen. So hÃ¤tte er etwas vom Ã¶rtlichen Leben mitbekommen, sagte Lula jetzt dem "Spiegel". Wenn er selbst ins Ausland reise, versuche er, die landestypischen Speisen zu probieren. Er habe Merz gesagt: "Wenn ich nach Deutschland reise, esse ich gern Wurst vom StraÃŸenimbiss. Das letzte Mal, als ich im BÃ¼ro von Angela Merkel war, habe ich eine Wurst gegessen, die ich an einem Stand gekauft hatte."



Auf die Frage, ob er bei der PrÃ¤sidentschaftswahl im Oktober zur Wiederwahl antrete, antwortete er ausweichend. "Kommt darauf an", sagte Lula. "Es wird einen Parteitag geben, auf der meine Partei die wichtigsten Namen diskutiert." Er bereite sich darauf vor. "Mein Kopf und KÃ¶rper sind 100 Prozent fit", sagte er. "Ich will 120 Jahre alt werden."



Aktuelle Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lula und FlÃ¡vio Bolsonaro voraus, dem Ã¤ltesten Sohn des Ex-PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro. Dieser wurde im vergangenen Jahr wegen Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilt und sitzt zurzeit aus gesundheitlichen GrÃ¼nden im Hausarrest. "Wir werden diese Wahl gewinnen", sagte Lula. "Hier gibt es keinen Platz fÃ¼r Faschisten. Diese rechte Ideologie, die die Welt regiert, hat keine Zukunft."

