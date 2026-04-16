Trump: Israel und der Libanon vereinbaren zehntÃ¤gige Waffenruhe

Netanjahu, Trump und Aoun (v.l.n.r.)

Israel und der Libanon haben nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump eine zehntÃ¤gige Waffenruhe vereinbart. Um 'Frieden zwischen ihren LÃ¤ndern zu erreichen', hÃ¤tten beide Seiten einer Waffenruhe zugestimmt.

Israel und der Libanon haben nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump eine zehntÃ¤gige Waffenruhe vereinbart. Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente GesprÃ¤che" mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gefÃ¼hrt. Um "Frieden zwischen ihren LÃ¤ndern zu erreichen", hÃ¤tten beide einer Waffenruhe zugestimmt. Diese solle am Donnerstagnachmittag (US-OstkÃ¼stenzeit; spÃ¤ter Donnerstagabend MESZ) beginnen.



Trump lud zudem Netanjahu und Aoun zu einem Treffen ins WeiÃŸe Haus in Washington ein. Dann sollten "die ersten bedeutenden GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon seit 1983" stattfinden, schrieb der US-PrÃ¤sident. "Beide Seiten wollen Frieden sehen, und ich denke, das wird schnell passieren."



Trump erwÃ¤hnte allerdings nicht die vom Iran unterstÃ¼tzte Hisbollah-Miliz. Diese liefert sich seit kurz nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar heftige KÃ¤mpfe mit der israelischen Armee.



Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam begrÃ¼ÃŸte am Donnerstag die AnkÃ¼ndigung einer Waffenruhe. Die franzÃ¶sische PrÃ¤sidentschaft sprach von einer "exzellenten Nachricht".



Am Dienstag hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die schiitische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben bisher fast 2200 Menschen getÃ¶tet.