ZehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel in Kraft getreten

Netanjahu und Trump (r.)

Zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel ist eine zehntÃ¤gige Waffenruhe in Kraft getreten, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschlieÃŸt. Die Feuerpause, die unter Vermittlung von US-PrÃ¤sident Trump zustande kam, wurde international begrÃ¼ÃŸt.

Zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel ist eine zehntÃ¤gige Waffenruhe in Kraft getreten, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschlieÃŸt. Die Feuerpause, die unter Vermittlung von US-PrÃ¤sident Donald Trump zustande kam, begann um Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ). International wurde die Vereinbarung begrÃ¼ÃŸt. In den sÃ¼dlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut waren um Mitternacht FreudenschÃ¼sse zu hÃ¶ren.Â



Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente GesprÃ¤che" mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gefÃ¼hrt. Beide hÃ¤tten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren LÃ¤ndern zu erreichen".



Netanjahu sprach von der Chance auf ein "historisches Friedensabkommen" mit dem Libanon. Er kÃ¼ndigte zugleich an, die israelischen StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden in einem zehn Kilometer breiten Streifen im SÃ¼den des Libanon an der Grenze zu Israel bleiben.Â



Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam begrÃ¼ÃŸte die Waffenruhe ebenfalls. Der Hisbollah-Abgeordnete Ibrahim al-Mussawi sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Miliz werde sich unter Bedingungen an die Waffenruhe halten. "Wir von der Hisbollah werden uns vorsichtig an die Waffenruhe halten unter der Bedingung, dass es sich um eine umfassende Einstellung der Kampfhandlungen gegen uns handelt", sagte al-Mussawi. So dÃ¼rfe Israel die Feuerpause nicht fÃ¼r "Morde" an Hisbollah-Vertretern nutzen.



In den sÃ¼dlichen Vororten von Beirut waren zum Start der Waffenruhe rund eine halbe Stunde lang Gewehrsalven und Raketenartillerie zu hÃ¶ren, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Vororte sind eine Hochburg der Hisbollah-Miliz und waren seit Anfang MÃ¤rz das Ziel intensiver israelischer Angriffe. Zahlreiche Bewohner, die wegen der Attacken geflohen waren, kehrten nun dorthin zurÃ¼ck.Â



Auch im SÃ¼den des Landes machten sich Vertriebene auf den Weg zurÃ¼ck in ihre HÃ¤user. In Onlinenetzwerken verÃ¶ffentlichte Videos zeigten lange Autoschlangen in mehreren Gebieten.



Die Waffenruhe wurde inmitten von Trumps BemÃ¼hungen vereinbart, ein Ende des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs zu erreichen. Nachdem Washington und Teheran vergangene Woche eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe vereinbart hatten, pochte der Iran darauf, dass diese auch fÃ¼r den Libanon gelten mÃ¼sse. Israel lehnte dies zunÃ¤chst ab und setzte seine Angriffe auf Hisbollah-Ziele fort.



Zuletzt verstÃ¤rkten sich aber die BemÃ¼hungen fÃ¼r eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Am Dienstag fÃ¼hrten in Washington erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon direkte GesprÃ¤che.Â



Am Mittwoch kÃ¼ndigte Trump dann GesprÃ¤che zwischen den "AnfÃ¼hrern" Israels und des Libanon an. Der libanesische PrÃ¤sident Aoun lehnte aber nach Angaben aus libanesischen Regierungskreisen einen "direkten Kontakt" mit Netanjahu ab. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Trump lud Netanjahu und Aoun nun zu einem Treffen ins WeiÃŸe Haus in Washington ein. Dann sollten "die ersten bedeutenden GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon seit 1983" stattfinden, schrieb der US-PrÃ¤sident auf Truth Social. "Beide Seiten wollen Frieden sehen, und ich denke, das wird schnell passieren." SpÃ¤ter sagte Trump, er rechne mit dem Treffen in "vier oder fÃ¼nf Tagen".



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die schiitische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben bisher fast 2200 Menschen getÃ¶tet.Â



Die Nachricht von der Waffenruhe stieÃŸ international auf ein positives Echo. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) erklÃ¤rte, die Feuerpause kÃ¶nne "den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen". Die franzÃ¶sische PrÃ¤sidentschaft sprach von einer "exzellenten Nachricht". Nun mÃ¼sse aber vor Ort sichergestellt werden, dass die Waffenruhe auch eingehalten werde. Auch UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres appellierte an die Konfliktparteien, die Vereinbarung zu respektieren.



Auch EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen begrÃ¼ÃŸte die Waffenruhe. Es mÃ¼sse jetzt ein "Weg hin zu dauerhaftem Frieden" gefunden werden. Der Iran Ã¤uÃŸerte sich ebenfalls positiv Ã¼ber die Feuerpause.



Israel hatte vor Inkrafttreten der Waffenruhe am Donnerstag noch Ziele im Libanon angegriffen. So wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bei einem Angriff auf die sÃ¼dlibanesische Stadt Ghasieh mindestens sieben Menschen getÃ¶tet und 33 weitere verletzt.