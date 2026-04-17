Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus

Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron (von l. nach r.)

Bundeskanzler Merz berÃ¤t in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Macron und dem britischen Premier Starmer Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus. Merz und Macron betonen, ein solcher Einsatz sei erst nach Kriegsende mÃ¶glich.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berÃ¤t am Freitag in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus (ab 12.00 Uhr). Deutschland kÃ¶nne sich daran mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen, hieÃŸ es in Regierungskreisen in Berlin. Merz und Macron betonen, dass ein solcher Einsatz erst nach dem Ende des Iran-Krieges mÃ¶glich sei.



Knapp 30 Staats- und Regierungschefs sollen an den Beratungen teilnehmen, die meisten von ihnen per Videoschalte. Aus deutscher Sicht mÃ¼ssen fÃ¼r den Einsatz mehrere Bedingungen erfÃ¼llt sein: das Ende der KÃ¤mpfe, eine Rechtsgrundlage, ein Mandat des Bundestags und ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept, wie es in Regierungskreisen hieÃŸ. Macron und Starmer wollen um 16.00 Uhr eine gemeinsame ErklÃ¤rung abgeben.Â