Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berÃ¤t am Freitag in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus (ab 12.00 Uhr). Deutschland kÃ¶nne sich daran mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen, hieÃŸ es in Regierungskreisen in Berlin. Merz und Macron betonen, dass ein solcher Einsatz erst nach dem Ende des Iran-Krieges mÃ¶glich sei.
Knapp 30 Staats- und Regierungschefs sollen an den Beratungen teilnehmen, die meisten von ihnen per Videoschalte. Aus deutscher Sicht mÃ¼ssen fÃ¼r den Einsatz mehrere Bedingungen erfÃ¼llt sein: das Ende der KÃ¤mpfe, eine Rechtsgrundlage, ein Mandat des Bundestags und ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept, wie es in Regierungskreisen hieÃŸ. Macron und Starmer wollen um 16.00 Uhr eine gemeinsame ErklÃ¤rung abgeben.Â
Brennpunkte
Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus
- AFP - 17. April 2026, 04:02 Uhr
Bundeskanzler Merz berÃ¤t in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Macron und dem britischen Premier Starmer Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus. Merz und Macron betonen, ein solcher Einsatz sei erst nach Kriegsende mÃ¶glich.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berÃ¤t am Freitag in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus (ab 12.00 Uhr). Deutschland kÃ¶nne sich daran mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen, hieÃŸ es in Regierungskreisen in Berlin. Merz und Macron betonen, dass ein solcher Einsatz erst nach dem Ende des Iran-Krieges mÃ¶glich sei.
Weitere Meldungen
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt am Freitag in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt im Internet vor (10.45 Uhr). Demnach soll das ErstellenMehr
Zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel ist eine zehntÃ¤gige Waffenruhe in Kraft getreten, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschlieÃŸt. DieMehr
44 Jahre nach einem tÃ¶dlichen Anschlag auf ein jÃ¼disches Restaurant in Paris ist der mutmaÃŸliche Drahtzieher von den palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden an Frankreich ausgeliefertMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Arbeitgebern nun offenbar ein Jahr mehr Zeit geben, die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he vonMehr
Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt.Mehr