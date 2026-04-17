Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Libanesische Armee wirft Israel VerstÃ¶ÃŸe vor

Netanjahu und Trump (r.)

Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel bleibt die Lage angespannt. Die libanesische Armee warf Israel am Freitagmorgen VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor.

Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel bleibt die Lage angespannt. Die libanesische Armee warf Israel am Freitagmorgen VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor. Die pro-iranische Hisbollah verÃ¼bte nach eigenen Angaben einen Vergeltungsangriff auf israelische Soldaten. International wurde die Feuerpause begrÃ¼ÃŸt. US-PrÃ¤sident Donald mahnte die Hisbollah zur Einhaltung der Waffenruhe. In den sÃ¼dlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut waren FreudenschÃ¼sse zu hÃ¶ren.Â



Die zehntÃ¤gige Waffenruhe begann um Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ). Die libanesische Armee erklÃ¤rte am frÃ¼hen Freitagmorgen im Onlinedienst X jedoch, es seien "mehrere israelische Aggressionen registriert worden". Die pro-iranische Hisbollah-Miliz teilte mit, sie habe als VergeltungsmaÃŸnahme "eine Ansammlung israelischer Soldaten in der NÃ¤he der Stadt Chiam" im SÃ¼dlibanon bombardiert.



Trump hatte am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social erklÃ¤rt, er habe "exzellente GesprÃ¤che" mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gefÃ¼hrt. Beide hÃ¤tten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren LÃ¤ndern zu erreichen".



Netanjahu sprach von der Chance auf ein "historisches Friedensabkommen" mit dem Libanon. Er kÃ¼ndigte zugleich an, die israelischen StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden in einem zehn Kilometer breiten Streifen im SÃ¼den des Libanon an der Grenze zu Israel bleiben.Â Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden wenige Stunden vor Beginn der Waffenruhe bei einem israelischen Angriff auf die sÃ¼dlibanesische Stadt Ghasieh mindestens sieben Menschen getÃ¶tet.



Der Hisbollah-Abgeordnete Ibrahim al-Mussawi sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Miliz werde sich unter Bedingungen an die Waffenruhe halten. "Wir von der Hisbollah werden uns vorsichtig an die Waffenruhe halten unter der Bedingung, dass es sich um eine umfassende Einstellung der Kampfhandlungen gegen uns handelt", sagte al-Mussawi. So dÃ¼rfe Israel die Feuerpause nicht fÃ¼r "Morde" an Hisbollah-Vertretern nutzen.



Trump erklÃ¤rte, er hoffe, dass die Hisbollah sich wÃ¤hrend der Waffenruhe "anstÃ¤ndig" verhalte. "Es wird ein groÃŸartiger Moment fÃ¼r sie sein, wenn sie das tun", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Kein TÃ¶ten mehr. Es muss endlich Frieden geben."



In den sÃ¼dlichen Vororten von Beirut waren zum Start der Waffenruhe rund eine halbe Stunde lang Gewehrsalven und Raketenartillerie zu hÃ¶ren, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Vororte sind eine Hochburg der Hisbollah-Miliz und waren seit Anfang MÃ¤rz das Ziel intensiver israelischer Angriffe. Zahlreiche Bewohner, die wegen der Attacken geflohen waren, kehrten nun dorthin zurÃ¼ck.Â Auch im SÃ¼den des Landes machten sich Vertriebene auf den Weg zurÃ¼ck in ihre Heimatorte.



Die Waffenruhe wurde inmitten von Trumps BemÃ¼hungen vereinbart, ein Ende des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs zu erreichen. Nachdem Washington und Teheran vergangene Woche eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe vereinbart hatten, pochte der Iran darauf, dass diese auch fÃ¼r den Libanon gelten mÃ¼sse. Israel lehnte dies zunÃ¤chst ab und setzte seine Angriffe auf Hisbollah-Ziele fort.



Zuletzt verstÃ¤rkten sich aber die BemÃ¼hungen fÃ¼r eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Am Dienstag fÃ¼hrten in Washington erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon direkte GesprÃ¤che.Â



Am Mittwoch kÃ¼ndigte Trump dann GesprÃ¤che zwischen den "AnfÃ¼hrern" Israels und des Libanon an. Der libanesische PrÃ¤sident Aoun lehnte aber nach Angaben aus libanesischen Regierungskreisen einen "direkten Kontakt" mit Netanjahu ab. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Trump lud Netanjahu und Aoun nun zu einem Treffen ins WeiÃŸe Haus in Washington ein. Dann sollten "die ersten bedeutenden GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon seit 1983" stattfinden, schrieb der US-PrÃ¤sident auf Truth Social. Er rechne mit dem Treffen in "vier oder fÃ¼nf Tagen".



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die schiitische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben bisher fast 2200 Menschen getÃ¶tet.Â Rund eine Million Menschen wurden vertrieben.



Die Nachricht von der Waffenruhe stieÃŸ international auf ein positives Echo. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) erklÃ¤rte, die Feuerpause kÃ¶nne "den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen". Die franzÃ¶sische PrÃ¤sidentschaft sprach von einer "exzellenten Nachricht". Der Iran Ã¤uÃŸerte sich ebenfalls positiv Ã¼ber die Feuerpause.



UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres appellierte an die Konfliktparteien, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen erklÃ¤rte, es mÃ¼sse jetzt ein "Weg hin zu dauerhaftem Frieden" gefunden werden.