Libanesische Armee warnt Bewohner trotz Waffenruhe vor RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den

Trotz des Inkrafttretens einer Waffenruhe zwischen den lange verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel hat die libanesische Armee Vertriebene vor einer RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den des Landes gewarnt. In der Region gebe es weiterhin "zahlreiche israelische Aggressionen", erklÃ¤rte die libanesische Armee am Freitag. Vertriebene sollten sich noch etwas gedulden, hieÃŸ es weiter.
Die zehntÃ¤gige Waffenruhe hatte um Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) begonnen. Die libanesische Armee erklÃ¤rte am Freitagmorgen jedoch im Onlinedienst X, es seien bereits mehrere VerstÃ¶ÃŸe durch Israel registriert worden.Â Die Hisbollah-Miliz teilte ihrerseits mit, sie habe als VergeltungsmaÃŸnahme "eine Ansammlung israelischer Soldaten" bombardiert.
Ungeachtet der Warnung des MilitÃ¤rs machten sich zahlreiche Menschen in den SÃ¼den des Landes auf. Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigten Fahrzeug-Kolonnen auf einer nach SÃ¼den fÃ¼hrenden KÃ¼stenstraÃŸe. Die Autos waren mit allerlei Habseligkeiten beladen und stauten sich vor der teilweise zerstÃ¶rten BrÃ¼cke von Kasmijeh. Sie war am Donnerstag bei einem israelischen Angriff stark beschÃ¤digt worden. Am Freitagmorgen war die libanesische Armee dabei, das Bauwerk zu reparieren.Â
Sie habe die Warnung der Armee zur Kenntnis genommen, sagte Alaa Damasch einem AFP-Reporter. Dennoch habe sie sich wie viele andere auf den Weg gemacht. Die "Liebe der Menschen zu ihrem Land und ihren HÃ¤usern" sei einfach zu groÃŸ, fÃ¼hrte sie weiter aus.
"Zum GlÃ¼ck kehren wir nach Hause zurÃ¼ck und sind trotz der Bomben siegreich", sagte der 35-jÃ¤hrige Mohammad Abu Raja. "Auch wenn es unser Zuhause nicht mehr gibt, ist es wichtig, auf unser Land zurÃ¼ckzukehren", fÃ¼gte er hinzu.
Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei den israelischen Angriffen wurden libanesischen Angaben zufolge bisher fast 2200 Menschen getÃ¶tet. Rund eine Million Menschen wurden vertrieben.
Die jÃ¼ngste Waffenruhe war unter Vermittlung der USA zustande gekommen. Erstmals seit drei Jahrzehnten hatten am Dienstag diplomatische Vertreter Israels und der Libanon direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt, die allerdings ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen war. Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun hatte Friedensverhandlungen in der Folge von einer Waffenruhe abhÃ¤ngig gemacht.Â
Brennpunkte
Libanesische Armee warnt Bewohner trotz Waffenruhe vor RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den
- AFP - 17. April 2026, 09:49 Uhr
Trotz des Inkrafttretens einer Waffenruhe zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel hat die libanesische Armee Vertriebene vor einer RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den des Landes gewarnt. Dennoch machten sich viele Menschen in den SÃ¼den auf.
Trotz des Inkrafttretens einer Waffenruhe zwischen den lange verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel hat die libanesische Armee Vertriebene vor einer RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den des Landes gewarnt. In der Region gebe es weiterhin "zahlreiche israelische Aggressionen", erklÃ¤rte die libanesische Armee am Freitag. Vertriebene sollten sich noch etwas gedulden, hieÃŸ es weiter.
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