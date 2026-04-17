Brennpunkte

Libanesische Armee warnt Bewohner trotz Waffenruhe vor RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den

  • AFP - 17. April 2026, 09:49 Uhr
Bild vergrößern: Libanesische Armee warnt Bewohner trotz Waffenruhe vor RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den
Libanesen bei der RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den
Bild: AFP

Trotz des Inkrafttretens einer Waffenruhe zwischen den verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel hat die libanesische Armee Vertriebene vor einer RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den des Landes gewarnt. Dennoch machten sich viele Menschen in den SÃ¼den auf.

Trotz des Inkrafttretens einer Waffenruhe zwischen den lange verfeindeten NachbarlÃ¤ndern Libanon und Israel hat die libanesische Armee Vertriebene vor einer RÃ¼ckkehr in den SÃ¼den des Landes gewarnt. In der Region gebe es weiterhin "zahlreiche israelische Aggressionen", erklÃ¤rte die libanesische Armee am Freitag. Vertriebene sollten sich noch etwas gedulden, hieÃŸ es weiter.

Die zehntÃ¤gige Waffenruhe hatte um Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) begonnen. Die libanesische Armee erklÃ¤rte am Freitagmorgen jedoch im Onlinedienst X, es seien bereits mehrere VerstÃ¶ÃŸe durch Israel registriert worden.Â Die Hisbollah-Miliz teilte ihrerseits mit, sie habe als VergeltungsmaÃŸnahme "eine Ansammlung israelischer Soldaten" bombardiert.

Ungeachtet der Warnung des MilitÃ¤rs machten sich zahlreiche Menschen in den SÃ¼den des Landes auf. Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigten Fahrzeug-Kolonnen auf einer nach SÃ¼den fÃ¼hrenden KÃ¼stenstraÃŸe. Die Autos waren mit allerlei Habseligkeiten beladen und stauten sich vor der teilweise zerstÃ¶rten BrÃ¼cke von Kasmijeh. Sie war am Donnerstag bei einem israelischen Angriff stark beschÃ¤digt worden. Am Freitagmorgen war die libanesische Armee dabei, das Bauwerk zu reparieren.Â 

Sie habe die Warnung der Armee zur Kenntnis genommen, sagte Alaa Damasch einem AFP-Reporter. Dennoch habe sie sich wie viele andere auf den Weg gemacht. Die "Liebe der Menschen zu ihrem Land und ihren HÃ¤usern" sei einfach zu groÃŸ, fÃ¼hrte sie weiter aus.

"Zum GlÃ¼ck kehren wir nach Hause zurÃ¼ck und sind trotz der Bomben siegreich", sagte der 35-jÃ¤hrige Mohammad Abu Raja. "Auch wenn es unser Zuhause nicht mehr gibt, ist es wichtig, auf unser Land zurÃ¼ckzukehren", fÃ¼gte er hinzu.

Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei den israelischen Angriffen wurden libanesischen Angaben zufolge bisher fast 2200 Menschen getÃ¶tet. Rund eine Million Menschen wurden vertrieben.

Die jÃ¼ngste Waffenruhe war unter Vermittlung der USA zustande gekommen. Erstmals seit drei Jahrzehnten hatten am Dienstag diplomatische Vertreter Israels und der Libanon direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt, die allerdings ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen war. Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun hatte Friedensverhandlungen in der Folge von einer Waffenruhe abhÃ¤ngig gemacht.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Backhaus:
    Backhaus: "HeiÃŸe Phase" von Rettungsversuch fÃ¼r hilflosen Buckelwal begonnen

    Der private Rettungsversuch fÃ¼r den vor der Ostseeinsel Poel liegenden hilflosen Buckelwal ist nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am

    Mehr
    US-Richter gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Bunker unter WeiÃŸem Haus - Ballsaal bleibt verboten
    US-Richter gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Bunker unter WeiÃŸem Haus - Ballsaal bleibt verboten

    Ein US-Bundesrichter hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r den Bau eines Bunkers unter dem WeiÃŸen Haus in Washington gegeben - der von US-PrÃ¤sident Donald Trump dort ebenfalls geplante

    Mehr
    SPD nennt Voraussetzungen fÃ¼r Bundeswehreinsatz im Iran-Krieg
    SPD nennt Voraussetzungen fÃ¼r Bundeswehreinsatz im Iran-Krieg

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Bundestagsfraktion hat Voraussetzungen genannt, unter denen sie einer Entsendung deutscher Soldaten in die StraÃŸe von Hormus zustimmen

    Mehr
    Luftverkehrswirtschaft fordert wegen Kerosinmangels Hilfe der Regierung
    Luftverkehrswirtschaft fordert wegen Kerosinmangels Hilfe der Regierung
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen
    US-Rapper D4vd unter Mordverdacht festgenommen
    US-Rapper D4vd unter Mordverdacht festgenommen
    AfD erstmals stÃ¤rkste Kraft im ZDF-
    AfD erstmals stÃ¤rkste Kraft im ZDF-"Politbarometer"
    Dreieinhalb Jahre Haft wegen Beteiligung an Attacke nach Handgranatenwurf
    Dreieinhalb Jahre Haft wegen Beteiligung an Attacke nach Handgranatenwurf
    Holzkonstruktionen mit NS-Symbolen: VerdÃ¤chtiger in Niederbayern ermittelt
    Holzkonstruktionen mit NS-Symbolen: VerdÃ¤chtiger in Niederbayern ermittelt
    StraÃŸe von Hormus: SPD-AuÃŸenexperte bekrÃ¤figt Bedingungen fÃ¼r deutschen Einsatz
    StraÃŸe von Hormus: SPD-AuÃŸenexperte bekrÃ¤figt Bedingungen fÃ¼r deutschen Einsatz

    Top Meldungen

    Vor Beginn des Iran-Kriegs: Zahl der Baugenehmigungen im Februar stark gestiegen
    Vor Beginn des Iran-Kriegs: Zahl der Baugenehmigungen im Februar stark gestiegen

    Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1

    Mehr
    Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar
    Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender-

    Mehr
    Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar
    Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 ist in Deutschland der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts