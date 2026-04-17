Dreieinhalb Jahre Haft wegen Beteiligung an Attacke nach Handgranatenwurf

Ãœbungshandgranate

Das Landgericht Stuttgart hat einen heute 22-JÃ¤hrigen wegen seiner Beteiligung an einer Auseinandersetzung von Clans auf dem Friedhof im baden-wÃ¼rttembergischen Altbach zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Das Landgericht Stuttgart hat einen heute 22-JÃ¤hrigen wegen seiner Beteiligung an einer Auseinandersetzung von Clans auf dem Friedhof im baden-wÃ¼rttembergischen Altbach zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstagabend mitteilte. Der Fall steht im Zusammenhang mit dem Wurf einer Handgranate auf eine Trauergemeinde auf dem Friedhof im Juni 2023.



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der 22-JÃ¤hrige an dem Angriff auf den Mann, der die Handgranate geworfen hatte, beteiligt war. Es war bereits der zweite Prozess in diesem Zusammenhang. Im April 2024 hatte das Landgericht Stuttgart ihn zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Angeklagt waren damals fÃ¼nf MÃ¤nner wegen des Angriffs auf den Handgranatenwerfer.



Kontext ist ein seit Jahren andauernder Bandenkrieg im Stuttgarter Raum. Der Werfer der Handgranate wurde im MÃ¤rz 2024 zu zwÃ¶lf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist rechtskrÃ¤ftig. Im Fall des heute 22-JÃ¤hrigen hob der Bundesgerichtshof das Urteil jedoch auf. Deswegen musste eine andere Jugendkammer des Landgerichts neu entscheiden.



In der Region um die baden-wÃ¼rttembergische Landeshauptstadt war vor einigen Jahren ein Konflikt zwischen mutmaÃŸlich in kriminelle AktivitÃ¤ten verstrickten Gruppierungen eskaliert. Es kam zu zahlreichen schweren und teils tÃ¶dlichen Straftaten, darunter etwa Schussabgaben in Bars. Es gab bereits zahlreiche Razzien und Festnahmen, auch mehrere Prozesse liefen bereits.