ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken

Autobahn in Nordrhein-Westfalen

Der Preis fÃ¼r Diesel an den deutschen Tankstellen ist im Wochenvergleich deutlich gesunken. Ein Liter des Kraftstoffs koste im bundesweiten Durchschnitt derzeit 2,286 Euro - 16,1 Cent weniger als vor einer Woche, erklÃ¤rte der ADAC am Mittwoch.

Der Preis fÃ¼r Diesel an den deutschen Tankstellen ist im Wochenvergleich deutlich gesunken. Ein Liter des Kraftstoffs koste im bundesweiten Durchschnitt derzeit 2,286 Euro - 16,1 Cent weniger als vor einer Woche, erklÃ¤rte der ADAC am Mittwoch. Benzin verbilligte sich demnach um 8,1 Cent auf 2,107 Euro pro Liter.



Das sei eine "leichte Entspannung am Kraftstoffmarkt, aber noch lange keine Entwarnung", resÃ¼mierte der Autoclub. Der RohÃ¶lpreis lag demnach zuletzt auf demselben Niveau wie in der Vorwoche. "Damals wurde der zweiwÃ¶chige Waffenstillstand zwischen den USA und Iran verkÃ¼ndet. Als Folge war der Ã–lpreis im Tagesverlauf um bis zu 15 Prozent abgestÃ¼rzt." An den ZapfsÃ¤ulen sei dies aber erst mit VerzÃ¶gerung angekommen.



In der Gesamtbewertung kÃ¶nne der aktuelle PreisrÃ¼ckgang auch "lediglich eine erste Korrektur der zuletzt stark Ã¼berzogenen Kraftstoffpreise darstellen", fÃ¼hrte der ADAC aus. "Die Preise waren seit Inkrafttreten des sogenannten Ã–sterreich-Modells zunÃ¤chst immer weiter gestiegen, ohne dass der Ã–lpreis eine hinreichende Rechtfertigung geboten hÃ¤tte." Auch die StÃ¤rke des Euro gegenÃ¼ber dem Dollar habe eigentlich zu gÃ¼nstigeren Spritpreisen fÃ¼hren mÃ¼ssen.



Das sogenannte Ã–sterreich-Modell besagt, dass die Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag - mittags - anheben dÃ¼rfen, wÃ¤hrend PreisnachlÃ¤sse stets zulÃ¤ssig bleiben. Die MineralÃ¶lkonzerne reagierten nach Ãœberzeugung des ADAC darauf jedoch "mit deutlichen RisikoaufschlÃ¤gen zum einzigen im Tagesverlauf erlaubten ErhÃ¶hungszeitpunkt".