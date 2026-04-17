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Bundeswehr weitet Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus

  • dts - 17. April 2026, 13:22 Uhr
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Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach ersten LehrgÃ¤ngen will die Bundeswehr den Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten.

"Wir haben Ukrainer bisher an der Panzertruppenschule, am dortigen Ausbildungs- und ÃœbungsstÃ¼tzpunkt Unbemannte Systeme sowie an der Pionierschule. In diesen Tagen kommen sie an die Artillerieschule, und das wollen wir noch stÃ¤rker in die Breite des Heeres tragen", sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, der "Welt am Sonntag".

Demnach waren die ersten Ausbilder bereits vor Ostern an deutschen Truppenschulen im Einsatz. Dabei handelt es sich um Ukrainer mit Kampferfahrung. "Ich will ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unseren Ausbildern zusammenbringen. Sie sollen gemeinsam im GelÃ¤nde Taktiken ausprobieren, lehren und Kompetenzen vermitteln, mÃ¶glichst nahe am tatsÃ¤chlichen Kriegsbild", sagte Freuding.

Der Heeresinspekteur kÃ¼ndigte an, die Strukturen der Bundeswehr stÃ¤rker an die RealitÃ¤t moderner KriegsfÃ¼hrung mit unbemannten Systemen anpassen zu wollen. "Das bedeutet: Die Panzertruppe wird kÃ¼nftig mit unbemannten Systemen kÃ¤mpfen - zu Lande und in der Luft. Ebenso die Panzergrenadiertruppe. Wir werden mit unbemannten Systemen unsere indirekte Wirkung, also die ArtilleriefÃ¤higkeiten, verstÃ¤rken. Wir werden sie mehr denn je in der AufklÃ¤rungstruppe einsetzen, zu logistischen Zwecken und um Verwundete zu bergen."

Mit Blick auf die militÃ¤rische Lage in der Ukraine, wo Russland in den vergangenen Monaten kaum GelÃ¤ndegewinne erzielen konnte, sieht Freuding den Kreml unter Druck: "Hinzu kommen jetzt operative und sogar taktische RÃ¼ckschlÃ¤ge fÃ¼r die russischen StreitkrÃ¤fte. Unsere ukrainischen Partner berichten von Ã¼ber 400 gefallenen beziehungsweise verwundeten russischen Soldaten pro Quadratkilometer GelÃ¤ndegewinn. Diese Entwicklung bedeutet fÃ¼r uns einen Zeitgewinn. Alles, was die russischen StreitkrÃ¤fte derzeit bindet und abnutzt, bringt uns beim Aufbau unserer eigenen AbschreckungsfÃ¤higkeit in eine bessere Situation."

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