Bundeswehr weitet Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach ersten LehrgÃ¤ngen will die Bundeswehr den Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten.
"Wir haben Ukrainer bisher an der Panzertruppenschule, am dortigen Ausbildungs- und ÃœbungsstÃ¼tzpunkt Unbemannte Systeme sowie an der Pionierschule. In diesen Tagen kommen sie an die Artillerieschule, und das wollen wir noch stÃ¤rker in die Breite des Heeres tragen", sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, der "Welt am Sonntag".
Demnach waren die ersten Ausbilder bereits vor Ostern an deutschen Truppenschulen im Einsatz. Dabei handelt es sich um Ukrainer mit Kampferfahrung. "Ich will ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unseren Ausbildern zusammenbringen. Sie sollen gemeinsam im GelÃ¤nde Taktiken ausprobieren, lehren und Kompetenzen vermitteln, mÃ¶glichst nahe am tatsÃ¤chlichen Kriegsbild", sagte Freuding.
Der Heeresinspekteur kÃ¼ndigte an, die Strukturen der Bundeswehr stÃ¤rker an die RealitÃ¤t moderner KriegsfÃ¼hrung mit unbemannten Systemen anpassen zu wollen. "Das bedeutet: Die Panzertruppe wird kÃ¼nftig mit unbemannten Systemen kÃ¤mpfen - zu Lande und in der Luft. Ebenso die Panzergrenadiertruppe. Wir werden mit unbemannten Systemen unsere indirekte Wirkung, also die ArtilleriefÃ¤higkeiten, verstÃ¤rken. Wir werden sie mehr denn je in der AufklÃ¤rungstruppe einsetzen, zu logistischen Zwecken und um Verwundete zu bergen."
Mit Blick auf die militÃ¤rische Lage in der Ukraine, wo Russland in den vergangenen Monaten kaum GelÃ¤ndegewinne erzielen konnte, sieht Freuding den Kreml unter Druck: "Hinzu kommen jetzt operative und sogar taktische RÃ¼ckschlÃ¤ge fÃ¼r die russischen StreitkrÃ¤fte. Unsere ukrainischen Partner berichten von Ã¼ber 400 gefallenen beziehungsweise verwundeten russischen Soldaten pro Quadratkilometer GelÃ¤ndegewinn. Diese Entwicklung bedeutet fÃ¼r uns einen Zeitgewinn. Alles, was die russischen StreitkrÃ¤fte derzeit bindet und abnutzt, bringt uns beim Aufbau unserer eigenen AbschreckungsfÃ¤higkeit in eine bessere Situation."
Brennpunkte
Bundeswehr weitet Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus
- dts - 17. April 2026, 13:22 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach ersten LehrgÃ¤ngen will die Bundeswehr den Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten.
Weitere Meldungen
Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein 25-JÃ¤hriger am Donnerstagabend mit einem Messer getÃ¶tet worden. TatverdÃ¤chtig ist ein 37-JÃ¤hriger, wie Polizei undMehr
Nun will er sich doch nicht mehr vor Gericht zu seinen mutmaÃŸlich sexistischen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber ein kleines MÃ¤dchen erklÃ¤ren: Der Schauspieler GÃ©rard Depardieu hat amMehr
Nach einer Brandlegung in einer Wohnung mit zwei Toten in Schleswig-Holstein soll eine 28-jÃ¤hrige Frau dauerhaft in die Psychiatrie. Dies ordnete das Landgericht LÃ¼beck amMehr
Top Meldungen
Piloten der Lufthansa haben ihren aktuellen zweitÃ¤gigen Streik am Freitag fortgesetzt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden erneut hunderte FlÃ¼ge gestrichen. Bestreikt wurdenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BundeslÃ¤nder strÃ¤uben sich dagegen, den BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst die von der Bundesregierung vorgeschlageneMehr
Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1Mehr