Gericht: Brandenburgs Ex-Wirtschaftsminister darf nicht fÃ¼r Tesla-Kanzlei arbeiten

Tesla-Werk in GrÃ¼nheide

Der ehemalige Brandenburger Wirtschaftsminister JÃ¶rg Steinbach (SPD) darf zunÃ¤chst nicht fÃ¼r eine Kanzlei arbeiten, die den US-Autohersteller Tesla vertritt. Eine Beschwerde Steinbachs gegen eine VerfÃ¼gung der Landesregierung wies das OVG zurÃ¼ck.

Der ehemalige Brandenburger Wirtschaftsminister JÃ¶rg Steinbach (SPD) darf zunÃ¤chst nicht fÃ¼r eine Kanzlei arbeiten, die den US-Autohersteller Tesla vertritt. Eine Beschwerde Steinbachs gegen eine entsprechende VerfÃ¼gung der Landesregierung Brandenburg wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Freitag zurÃ¼ck, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Damit folgte das OVG dem Verwaltungsgericht Potsdam, bei dem Steinbach einen Eilrechtsschutzantrag gestellt hatte, der ebenfalls abgewiesen wurde.



Steinbach war seit 2019 Wirtschaftsminister des Landes und wirkte maÃŸgeblich an der Ansiedlung des Tesla-Werks im brandenburgischen GrÃ¼nheide mit. Ende 2024 trat er aus der Landesregierung aus und wollte einige Zeit spÃ¤ter bei besagter Wirtschaftskanzlei als Berater arbeiten. Dies untersagte die Landesregierung per VerfÃ¼gung vom 4. September 2025 fÃ¼r die Dauer der zweijÃ¤hrigen Karenzzeit, die im Dezember 2026 endet.



Dies war rechtens, wie nun auch das OVG feststellte. Nach dem Brandenburgischen Ministergesetz kÃ¶nne die Landesregierung eine solche ErwerbstÃ¤tigkeit untersagen,Â "soweit zu besorgen ist, dass durch die BeschÃ¤ftigung Ã¶ffentliche Interessen beeintrÃ¤chtigt werden", hieÃŸ es.



Ausreichend sei der begrÃ¼ndete Anschein, dass Zweifel an der IntegritÃ¤t der Landesregierung entstehen kÃ¶nnten, erklÃ¤rte das OVG. Dies sei hier der Fall.Â SchlieÃŸlich sei Steinbach wÃ¤hrend seiner Amtszeit im erheblichen MaÃŸ an der Tesla-Ansiedlung beteiligt gewesen.Â Die Kanzlei, fÃ¼r die er nun tÃ¤tig werden wolle, habe das LandÂ beim Verkauf eines GrundstÃ¼cks fÃ¼r die Tesla-ProduktionsstÃ¤tte und bei der Zulassung eines vorzeitigen Beginns der Errichtung der Anlage beraten.



Nach Auffassung des OVG nahm Steinbach "einen nicht unerheblichen vermittelnden Einfluss" auf die Mandatierung der Kanzlei durch einen Landesbetrieb.Â Inzwischen sei die Wirtschaftskanzlei fÃ¼r Tesla statt fÃ¼r das Land tÃ¤tig. Diese UmstÃ¤nde seien geeignet, das Vertrauen der Allgemeinheit in die IntegritÃ¤t der Landesregierung zu beeintrÃ¤chtigen, lautete die Argumentation des Gerichts. Der OVG-Beschluss ist unanfechtbar.